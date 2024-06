Nakon kiše dolazi sunce i temperature do 30 stupnjeva. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Visinska ciklona koja nam je donijela ovo jesensko vrijeme u ponedjeljak, brzo će se popunjavati pa će već u utorak biti povoljnije. Potom jačanjem termobaričkog grebena s juga, svakim danom do kraja tjedna možemo očekivati sve sunčanije i sve toplije vrijeme.



Vrijeme će se postupno smirivati, počevši od Jadrana. Tako nas u utorak ujutro očekuje u unutrašnjosti promjenjivo, a na moru dijelom vedro vrijeme. Na kopnu mjestimice povremeno i kiša. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na sjevernom Jadranu u početku još i uz južnu komponentu. Jutarnja temperatura na kopnu će biti od 10 do 15, a na moru većinom između 14 i 18 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne sunčanije, no uz umjeren i jak razvoj oblaka može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar slab, temperatura od 22 do 25 stupnjeva. I za Slavoniju i Baranju vrijedi slično. Poslijepodne više sunca, ali i ovdje može biti još ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti oko 24, 25 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Neki ostali bez struje Nevrijeme pogodilo istok Hrvatske: Padala tuča, potopljene ulice u Županji, na A3 zaustavljali aute ispod nadvožnjaka



I u gorskoj Hrvatskoj postoje šanse za pljuskove, manje na sjevernom Jadranu gdje će već sutra biti više sunčana vremena. Nestabilnije uglavnom u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, često s juga i jugozapada. Dnevni maksimum temperature, u gorju od 20 do 22, a na moru između 22 i 25 stupnjeva. U Dalmaciji se već sutra očekuje najviše sunčana i suha vremena. Ako padne poneki pljusak, to će vjerojatno biti u zaleđu. Puhat će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva.



Najmanje djelomice, a često i pretežno sunčano vrijeme očekuje nas u nastavku tjedna. Bit će i sve stabilnije, no poneki poslijepodnevni pljusak uz dnevni razvoj oblaka moguć je ipak u srijedu, a vrlo rijetko prema kraju tjedna. Bit će sve toplije, prema vikendu i blizu 30 stupnjeva.



Na Jadranu će najvećim dijelom prevladavati sunčano. Uglavnom u srijedu još povremeno i uz umjerenu naoblaku. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, dok će temperatura i na moru postupno rasti do ljetnih 30. Za vikend potom vrlo toplo i vruće, u većini krajeva sunčano, a lokalni poslijepodnevni pljuskovi bit će mogući vrlo rijetko.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.