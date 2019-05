Nakon kiše, svibanjskog snijega i osjetnog zahladnjenja stižu dobre vijesti. U utorak će napokon ponovno biti sunca, oborine će izostati, a temperatura porasti barem nekoliko stupnjeva i tako biti na dobrom putu prema onih prosječnih 20-ak koje očekujemo već u srijedu.

Pažnju svakako treba usmjeriti na jutra, koja će u kopnenom dijelu još dan-dva biti dosta hladna pa je za utorak ujutro na zapadu, osobito u gorju, moguć i slab mraz.

U utorak će biti barem djelomice, čak i pretežno sunčano. U početku hladno, osobito u kopnenom dijelu, gdje će temperatura biti između 2 i 6 stupnjeva. U gorskim predjelima od -2 do 1, pri čemu je mjestimice moguć i slab mraz. Na Jadranu od 7 do 11 uz postupno slabljenje bure, vjetar će i okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak.

U središnjoj Hrvatskoj u utorak će biti djelomice ili pretežno sunčano, toplije nego u ponedjeljak. Očekuje se oko 16 stupnjeva, iako je to i dalje malo ispod uobičajenih svibanjskih vrijednosti.

Sunčano vrijeme očekuje se i u Slavoniji, barem mjestimice, gdje će tijekom dana biti umjerenog sjeverozapadnog vjetra, dok će temperatura biti oko 15 stupnjeva.

U gorju će u utorak biti malo hladnije, na sjevernom Jadranu malo toplije, no sveukupno više sunčano nego s oblacima, osobito na moru. Uglavnom će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 16 do 19 stupnjeva. U gorju će iznositi većinom između 12 i 15.

Najviše sunčano očekuje se da će biti u Dalmaciji. Ovdje bi temperatura mogla dosegnuti i 20-ak stupnjeva. Bura će okrenuti na sjeverac, potom sjeverozapadnjak te će u konačnici vjetar oslabjeti.

Na kopnu se očekuje uglavom suho i pretežno sunčano vrijeme, no pred kraja dana u srijedu će se nakupljati novi oblaci. Nakon tog slijedi oblačniji četvrtak kad će ponovno biti kiše ili pljuskova. U petak će prevladavati sunčano, ali ne i posve stabilno, pa je i tada na kopnu moguć pokoji pljusak.

I na Jadranu će srijeda proći uz više-manje osunčano nebo, a krajem dana na sjevernom dijelu može biti i malo kiše. Četvrtak promjenjiviji, uz moguću kišu i pljuskove, a petak i ovdje potom nosi više sunca. Do petka će puhati i jugo koje će krajem tjedna oslabjeti i okrenuti na zapadnjak. Ova izmjena sunčanih i kišovitih dana nastavit će se i dalje.

