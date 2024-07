Nakon toplinskog udara moguće bujične poplave i olujni udari vjetra, stručnjak upozorio: "Ovo je idealno za stvaranje jakih kumulonimusa"

Nakon poprilično dugog toplinskog vala stiže zahladnjenje. Najavljena su jaka grmljavinska nevremena, a moguće su i bujične poplave i olujni udari vjetra.

Dva tjedna trajao je toplinski val koji sada nakratko prekidaju niže temperature. I domaćima i turistima treba malo predaha od ovih visokih celzijevaca.

"Ne, stvarno je bilo previše, šta je je. Ja sam došla iz Engleske i tamo je grozno, ali ovo me stvarno dotuklo“, rekao je Silva.

"Naravno da nam treba! Bilo je lako samo pod klimom“, rekla je Irena.

Ali i pad temperature ima svoju cijenu - moguća su grmljavinska nevremena, bujične poplave i olujni vjetar.

"I upravo to ćemo imati i ovaj put. Već noćas, ali i sutra, velika je mogućnost za lokalna nevremena, osobito noćas na sjevernom Jadranu, a sutra već od jutra, ali onda i tijekom dana u kopnenoj Hrvatskoj. Ponajprije u Zagorju i Međimurju moguća je dakle obilna kiša u kratko vrijeme“, rekao je Nikola Vikić-Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV.

DHMZ je izdao upozorenja za cijelu Hrvatsku.

"Sunčevo zračenje je intenzivno, vlage sad ima i to je idealno za stvaranje jakih kumulonimusa. Znači, imamo jako isparavanje. Već smo imali nekoliko superoluja i ove godine, srećom one su bile manje jer ti superćelijski oblaci nisu uvijek istog intenziteta“, rekao je Branko Grisogono, atmosferski fizičar.

A danas je točno i godinu dana od jakog nevremena koje je poharalo Zagreb i ostavilo velike štete. Kako bilo, zahladnjenje je to koje stiže neće baš potrajati. Dugoročna prognoza za kolovoz kaže da će toplinskih valova još itekako biti. Grisogono navodi da bi oni u budućnosti mogli trajati duže.

"Meni je žao što to govorim - procesi će trajati pogotovo zbog mora. Mi vjerojatno nećemo sad rušiti do kraja ove godine rekorde, ali trajanje će biti zato što je more to zapamtilo. More je izuzetno toplo, oceani i tako to ide dalje“, rekao je Grisogono.

Što potvrđuje i neki dan najviša izmjerena temperatura mora od 29,7 stupnjeva.

