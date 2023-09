Zagreb će od iduće godine imati najviši porez na plaće u državi: "Najave Vlade o rasterećenju zapravo ne stoje"

Umjesto najvećeg prireza, najveći porez. To je, što se Zagrepčana tiče, sažetak najvažnijeg dijela Vladine porezne reforme. Za Franju "ne valja ni jedno ni drugo, a najbolje je da ostane kako je bilo." Zapravo će i ostati. Ukidanje prireza na visinu plaća stanovnika glavnog grada neće imati nikakvog utjecaja. Gradonačelnik se brani, 220 milijuna eura gubitka grad ne bi izdržao. Izdržat će 70. "Tih sedamdeset milijuna eura je naš doprinos da se svim Zagrepčanima povećaju plaće", rekao je Tomislav Tomašević.

Ali to povećanje u praksi znači tek nekoliko eura više na isplatnoj listi. Što nije baš onaj učinak porezne reforme koji su reklamirali njezini kreatori.

Dubravka Jurlina Alibegović, s Ekonomskog institut u Zagrebu objašnjava da "najave vlade da ukidanjem prireza porezu na dohodak da će se rasteretiti plaće građana i da će doći do porasta plaća zapravo naprosto ne stoje."

Sad se i premijer Plenković brani. Kaže: "Koliko će rasti plaće pitanje je za lokalnu vlast. "Odgovornost je grada, onih koji su izabrani na lokalnoj razini da dobro vide hoće li njihovi potezi povećavati dohodak građana ili će ga oni svojim potezima smanjivati", objasnio je Andrej Plenković.

No, što ako se to porezno rasterećenje financira skupljim komunalnim uslugama? Prirez najviše udara na one s najvišim plaćama, dok bi povećavanje računa za vodu ili odvoz otpada bio najveći udar za one koji imaju najmanje. Utoliko je oduka zagrebačkih gradskih vlasti logična, no dugoročno bi mogla dovesti do drugih problema. Više gradova i općina u okolici Zagreba prirez nema. Zagrebačka obitelj s prosječnim primanjima godišnje tamo zaradi neto 500 eura više.

"Naravno da će dobar dio ljudi doći do takvog rješenja i da će prijaviti svoje privremeno boravište u nekim općinama ili nekim lokalnom sredinama koje imaju manju stopu poreza na dohodak", pojasnila je Jurlina Alibegović.

Ukidanjem prireza rasla bi i plaća čelnih ljudi grada i države. Tomašević bi dobio oko 47 eura, a Plenković 77 eura više. Od toga, barem zasad, neće biti ništa.

