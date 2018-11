Vlada će proračun za 2019. donijeti u petak i poslati u Sabor na usvajanje.

Tko je dobitnik, a tko gubitnik i koje kategorije građana mogu biti zadovoljne u 2019. godini?

Prijedlog je da država sljedeće godine prikupi 133 miljarde kuna.

Gotovo svaka druga kuna stiže od PDV-a. Točnije - 51 milijardu kuna u 2019. godini. Tim je Hrvatska u samom vrhu po punjenu proračuna od PDV-a.

Za plaću svih na proračunu, a njih je više od 250 tisuća, država će izdvojiti gotovo 30 milijardi kuna. Za mirovine će se izdvojiti 39 milijardi kuna, to je svake godine mnogo više nego što se izdvaja u prvi stup.

I na kraju tu su kamate koje država treba platiti u iznosu od 9 milijardi kuna.



Zdravstvo dobiva milijardu kuna više nego ove godine i to zbog povećanja zdravstvenog doprinosa. Država će više izdvojiti za skupe lijekove, ali i za pokrivanje troškova županijskih bolnica i Domova zdravlja.



Pravosuđe će dobiti više novca i to 120 milijuna kuna. 1700 hrvatskih sudaca dobit će veću plaću za 6 posto.



I braniteljski je proračun uvećan za 20 milijuna kuna i to ponajprije jer se počinje primjenjivati drugi dio Zakona o braniteljima. I taj novac je rezerviran za branitelje HVO-a koji mogu zatražiti status.



Ministarstvo infrastrukture osiguralo je 60 milijuna kuna više i to uglavnom za europske projekte.



Ministarstvo graditeljstva povećalo je budžet za subvencioniranje kamata za stanove. Njihov proračun je uvećan za 160 milijuna kuna, a inače se subvencionira 2900 stanova.



Veći je i proračun za obrazovanje. I to za 506 milijuna kuna. Novac ide za kurikularnu reformu, koja počinje s primjenom u cijeloj državi. Zato je prvi put osiguran novac za nagrađivanje učitelja i to za prijevoz srednjoškolaca.



Najveći pojedinačni izdatak države u sljedećim godinama će biti kupnja aviona od Izraelaca. Država sljedeće godine treba osigurati tako 250 milijuna. I tako sljedećih 10 godina za kupnju F-16 Barak.

