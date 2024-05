Još se ne zna gdje su završili povjerljivi podaci: "Netko morati odgovarati, ovo je ozbiljan incident"

Tko je i odakle izšetao s USB-om punim osobnih podataka i dalje nije poznato.

"Policija će koristeći sve svoje poznate metode i tehnike rada ih koristiti i u izvidima i u ovom slučaju. Ja sam uvjeren da će sa zajedničkim naporima se detektirati ono što je u ovom trenutku najvažnije odakle su takvi podaci mogli biti izuzeti", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Nije poznato ni kako je moguće da netko takve podatke spremi u džep.

"Dođe stavi stick i ode, ne znamo što se točno dogodilo, čekamo istraživanja, da različite institucije iz njihovih perspektiva daju odgovor gdje su ti podaci mogli biti. Jesu li oni izneseni pa ne znamo gdje i kad, ili su izneseni samo u ovom slučaju da bi se pokazalo da postoje manjkavosti u sustavu", rekao je Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Ovo je, kaže naš stručnjak, najveće curenje podataka u povijesti Hrvatske.

"Treba postaviti pitanje kome su interesantne te informacije. Sigurno su tu u prvom redu osiguravajuće kuće, tvrtke kojima su to korisne informacije, to im je baza poslovanja, to dobro znamo", rekao je Petar Vušković, stručnjak za GDPR.

Postavlja se pitanje odgovornosti, štete, ali i eventualnih tužbi, koje prema riječima sugovornika možemo očekivati.

"Ovo se dogodilo u javnom sektoru. Dosada javni sektor nije imao praksu plaćanja kazni, ovo je sad nova situacija i sigurno će netko morati odgovarati, ovo je ozbiljan incident", kaže Vušković ekipi Dnevnika Nove TV.

Koji građane poprilično zabrinjava.

"Trebalo bi otkriti onoga tko je otkrio te podatke jer tako se isto može desiti s nekim drugim podacima iz doma zdravlja gdje možda ljudi ne žele da se dozna tko kakvu bolest ima, od čega boluje", kaže Jarmela.

Neke od institucija koje trenutačno šute ipak morati reći nešto o ovom incidentu, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

