Dijeli ih samo devet kilometara: Jedan je najskuplji u Hrvatskoj, a drugi besplatan. Kako je to moguće?

Dječji vrtić u općini Sibinj pohađa 92 djece. Prema statistici Ministarstva demografije i useljeništva, najskuplji je vrtić u državi.



"Ekonomsku cijenu je donijelo Općinsko vijeće i ona iznosi 226 eura. Imamo četiri platna razreda gdje je najjeftiniji dječji vrtić za prvo dijete 90 eura. Ne bih se složio s podacima Ministarstva demografije jer nisu dobro upisani, odnosno razredi nisu dobro razrađeni", rekao je Josip Pavić, načelnik Općine Sibinj.

Načelnik ističe da je potražnja za vrtićem bila toliko velika da je ove godine otvorena i 4. skupina, a što se tiče cijene, kaže: "Upravo mi ekipa iz Općine radi analizu svih tih cijena da vidimo kako stojimo i gdje smo, a ako se vidi da smo izašli previše iz gabarita, naravno da ću predložiti Općinskom vijeću da se korigira cijena."



Iako Općina subvencionira mnogo toga, mještani ističu da mladi trebaju biti na prvom mjestu. "Mislim da bi se dalo tu regulirati cijenu vrtića, pomoći roditeljima, vrtić ionako je pun, ima potrebe za njim. Mogla bi Općina još malo pomoći roditeljima", smatra Sibinjanka Ivana.

"Za mlade roditelje sigurno bi bilo potrebno da su povoljnije cijene, prilagođene primanjima. Cijene bi trebale biti prilagođene primanjima", slaže se Rozalija.

Roditelji vrtićaraca u Općini Sibinj plaćaju ekonomsku cijenu 226 eura, a u svega devet kilometara udaljenom Slavonskom Brodu vrtić je besplatan.



"Činjenica da smo u zadnje tri godine privukli oko 3000 novozaposlenih građana Slavonskog Broda, što je dovoljno bilo da se proračun puni i da gradimo normalno i da smo se odlučili na ovu mjeru", rekao je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.



"Oslobodit ćemo roditelje s područja Slavonskog Broda plaćanja dječjeg vrtića, to je uz četiri milijuna koja mi dajemo, još milijun i 200.000 eura za sada. 5,5 milijuna eura košta nas boravak djece u vrtićima", dodao je.

Imaju pet vrtića, grade novih pet, a u najavi su još tri. "Trenutno imamo upisano za ovu godinu 1865 djece tako da su od 1. rujna oslobođeni plaćanja", potvrdio je gradonačelnik. Najskuplji vrtić u Brodu je bio 620 kuna. Poduzimaju sve kako bi zadržali mlade.



"Svi mi koji imamo djecu, roditelji, pozdravljamo tu odluku, to je super i poticaj da se nastavi živjeti u Hrvatskoj, tako da svaka čast", pohvalio je odluku gradske vlasti Josip iz Slavonskog Broda. "To dosta znači za roditelje. Pogotovo tko ima više djece, svaka pomoć je dobrodošla. Odlično", dodao je. "Pomoć je definitivno. Cijenimo to od grada definitivno", rekao je Kristijan.

Samo u devet gradova i 25 ppćina vrtići su besplatni. Osječko-baranjska i Splitsko-dalmatinska županija imaju najviše besplatnih dječjih vrtića. Možda će u budućnosti i maleni Sibinjci, ako ne u besplatan, barem u jeftiniji vrtić.

