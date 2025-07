U samom centru Premanture krdo divljih svinja bez straha šeta u potrazi za hranom.

"Tuda dolje idu, tuda prolaze, vidio sam ih tamo dolje jednu noć gdje rondaju, kante od smeća su bacali. Nema neprijatelja, ko će ih, kako, pa po selu se ne smije pucati", žali se Edi iz Premanture.

"Mislim da je to nešto nevjerojatno kad čovjek u noći vidi vepra", čudi se Nenad iz Premanture.

U početku je napominje, to bilo egzotično i zanimljivo, no sada je to poprimilo takve razmjere da je postalo ozbiljan problem.

"Krmača koja ima mlade ona instinktivno može njih obraniti i napasti čovjeka. Pa zamislite vi prizor jednog stranca kad vidi u 10 sati, 11 na večer jednog vepra kako mu ide u susret", pita se Nenad.

Christine iz Austrije, kaže susret je to koji si ne bi baš poželjela.

"Možda je to opasno za ljude. Ljudi bi pobjegli kad ih vide", kaže Christine, pa na pitanje da li se boji priznaje da se malo boji.

Ulaze u dvorišta, uništavaju nasade, stvaraju štete na okućnicama. Kakve sve poduhvate rade divlje svinje da bi došle do Istre, te što se uopće može poduzeti s ovom najezdom pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV, Line Dollar.