Zbog skupih stanova i nedovoljno mjesta, nekima cvjeta prodaja smještaja u domu: "Cijena varira, ovisno o paviljonu"

Studentski domovi diljem Hrvatske objavili su privremene rezultate natječaja za smještaj u studentskim domovima. Oni koji su dobili dom uskoro će useliti, a za one koji nisu počeo je teći rok za prigovore ili potragu za drugim smještajem. Potražnja je puno veća nego ponuda pa nekima cvjeta i biznis - prodaja vlastitog mjesta u domu.

"U studentskom domu sam od prve godine faksa. Dobio sam Studentski dom Cvjetno naselje, baš su jutros izašli rezultati. Nisam uopće bio ispod crte, taman sam negdje u nekoj sredini" kaže Luka Babić iz Pleternice.

"Zadnje dvije godine dobivam dom naknadno dok se spusti bodovna granica, tako da nisam razočarana, očekivala sam tako. Čekam spuštanje bodovne granice pa možda dobijem tad", kaže Matea Brkić iz Karlovca.

Vlado Levak, pomoćnik ravnatelja za Sektor studentskog smještaja SCZG-a kaže kako su pristigle 9922 molbe za smještaj u studentskim domovima.

"No mi možemo po natječaju smjestiti 6880 studenata".

Marijan Bašić, pomoćnik ravnatelja za razvojne projekte SCST-a kaže kako je ovo rekordan broj prijava.

"2744 prijave, rekordan broj prijava i mi smo iznenađeni. Ukupno je sukladno odluci o kvotama po privremenim rezultatima ostvarilo 1193 studenta koja su se prijavila".



Za one koji nisu upali studentski centri primaju prigovore. Za neke je već sad krenula ilegalna prodaja domskih mjesta.

Muško mjesto na Savi prodaje se po 1000 eura, primjerice.

Subvencionirane cijene domova su različite, uglavnom između 30 i 90 eura. Druga opcija je opcija potraga za stanom, cijene stotine eura više. Za prodavače pravi biznis.

Prodavač mjesta u studentskom domu, želio je ostati anoniman, ali za Dnevnik Nove TV kaže: "Ja prodajem muško mjesto u Studentskom domu Stjepan Radić. Što se tiče cijene ona varira ovisno o paviljonu i domu, ali više manje se to prodaje za nekih 800 do 1000 eura".

Kupac plaća jednokratno 1000 eura za mjesto pod tuđim imenom i onda mjesečno cijenu doma.

"Sa primanjima koja imam to mi nije dovoljno, a kad prodam to mjesto u domu to mi pomogne. Ranije sam živio u tom domu, ali sad imam drugi smještaj pa mi ne treba", kaže prodavač.

Iz Uprave kažu - prošle godine na gotovo 7 tisuća studenata pronašli su tek devet prekršitelja.

"Radi se o teškom disciplinskom prekršaju te su mjere da student mora iseliti iz doma za sve vrijeme trajanja studija. Da li su studenti stvarno svjesni da se radi o teškom kaznenom djelu te molim studente da stvarno to ne čine. Oni oduzimaju mjesto nekome kome je stvarno potrebno", napominje Levak.

Za koju god se opciju odlučili akademska godina sve je bliže.

