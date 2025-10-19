Policija upala na gradilište: Pronašli radnike bez dozvole, ali još je gore gdje su ih smjestili

Policijski službenici za nezakonite migracije Policijske postaje Bjelovar, u suradnji s djelatnicima Državnog inspektorata Republike Hrvatske, u petak su proveli nadzor na jednom gradilištu u Bjelovaru, nakon što je zaprimljena anonimna dojava o mogućim nepravilnostima u zapošljavanju i stanovanju stranih radnika.

Na gradilištu su zatečeni strani državljani trećih zemalja koji su za poslodavca imali važeće dozvole za boravak i rad.

Policija je utvrdila i da radnici izvan radnog vremena borave i spavaju u podrumskim prostorijama stambene zgrade koje nisu namijenjene stanovanju. Smještaj im je osigurao poslodavac u dogovoru s predstavnikom stanara.

"Daljnjim provjerama utvrđeno je da poslodavac u zakonom propisanom roku od tri dana od dana promjene boravišta, nije prijavio promjenu boravišta radnika čime je počinjen prekršaj iz Zakona o strancima. Zbog utvrđenih nepravilnosti poslodavcu će biti izdani obvezni prekršajni nalozi", priopćila je bjelovarska policija.

O primjerenosti životnih uvjeta u navedenom smještaju daljnje postupanje provodi Državni inspektorat, sukladno zakonskim odredbama.