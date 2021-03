Poruka nadbiskupa Mate Uzinića ženama i Crkvi povodom Dana žena izazvala je veliko zanimanje i brojne reakcije.

U svojoj poruci nadbiskup Uzinić progovorio je o bojažljivoj i živoj Crkvi te odnosu Crkve prema ženama.

Kakva je to bojažljiva, a kakva živa Crkva te jesu li na vidiku velike promjene unutar Crkve, u Dnevniku Nove TV kazao je gost - riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić.

Na pitanje novinara o tome je li bojažljiva Crkva ona koja ženama brani pravo glasa i pravo na pobačaj, Uzinić je rekao: "Kad govorimo o pravima žena ne mislim samo na pravo. To je jedno pitanje koje je puno dublje, ono uključuje i neka druga prava. Više mislim na pravo da imaju jednako dostojanstvo, donošenje odluka i uključenost u život Crkve i društva, pravo na jednaku plaću za isti rad i sve drugo što je povezano uz to".

Šest žena na visokim pozicijama

Kad se govori o jednakim pravima unutar Crkve, Papa Franjo je nedavno na visoke pozicije imenovao čak šest žena. S druge strane - samo muškarci mogu biti izabrani za svećenike i pape.

"Upravo to što Papa čini je način na koji se daje ženama mogućnost da budu uključene unutar Crkve u donošenje odluka. Pitanje ređenja žena je vrlo složeno pitanje i nije ga moguće odgovoriti u nekolik orečenica. Ono nije pravo, nitko nema pravo, pa ni muškarci, biti svećenici. To nije pravo", rekao je Uzinić.

"To pitanje nije ni pitanje dostojanstva. Mi smo svi jednaki po dostojanstvu, bili svećenici ili vjernici. Bilo da smo mi sami sebi pripisali nekakve naslove poput 'preuzvišeni', 'uzoriti', 'velečasni', to zapravo s dostojanstvom nema veze", dodao je Uzinić.

Želi "živu Crkvu"

U čestitki ženama poručio je da želi živu Crkvu. "Crkva treba iščitavati znakove vremena i ono što mislim pod živom crkvom i što je mislio i Sveti otac jer sam ga citirao, da mi budemo Crkva koja neće bježati od različitih pitanja koja se postavljaju, osobito kad su u pitanju pravo i dostojanstvo svakog čovjeka", kazao je Uzinić.

"U tom kontekstu živa Crkva, makar neka tema i bila ideološki obojena, kao što su to pitanje prava žene, Crkva se ne smije povući i prepustiti ta pitanja drugima nego učiniti što je u njezinoj moći da bi se zaštitilo pravo i dostojanstvo svakog čovjeka", dodao je Uzinić.

"Hrabra Crkva" daje odgovore na pitanja

O hrabroj Crkvi kazao je da daje odgovore na mnoga pitanja. Na pitanje novinara je li bojažljiva Crkva ona koja otežava crkveni razvod od, primjerice, nasilnika u obitelji ili ona koja brani pobačaj nakon silovanja, kazao je: "Hrabra Crkva se sa svim tim pitanjima želi suočiti gledajući svako od tih pitanja iz različitih perspektiva jer odgovori nisu lagani".

"Pitanje rastave je vrlo složeno pitanje koje uključuje puno različitih dimenzija čovjeka, uključuje i djecu. Zato svaka takva odluka, naravno netko tko živi u obiteljskom nasilju ima pravo, Crkva nije nikad ni negirala to pravo. Svako takvo pitanje treba uzeti u vid i uzeti u obzir različite segmente i na temelju toga pokušati donositi one odgovore koji će imati u vidu dobro svakog čovjeka", objasnio je Uzinić.

Smatra da žene treba cijeniti u njihovu dostojanstvu

"Mislim da Crkva treba žene cijeniti u njihovu dostojanstvu i doprinosu koje imaju i daju Crkvi i vjerujem da to Crkva i čini. Ono što je u prošlosti bilo zanemareno, a što je u novim odlukama Pape Franje i imenovanjima se otvara kao perspektiva je da žene u Crkvi ne budu samo one koje će popunjavati klupe na misnim slavljima, koje će biti u ulogama služenja i to je potrebno, nego i da budu na mjestu gdje se donose odluke za život Crkve, ali i na mjestima u društvu na kojima se donose odluke", rekao je Uzinić.

"Kad je riječ o vjernicama, o pripadnicama Crkve, da to da to mogu činiti iz pozicije onih koji su članovi Crkve", dodao je Uzinić.

Cijepit će se kad dođe na red

Navodi da se još nije cijepio jer nije došao na red.

"Moj stav je da se potrebno cijepiti. Bilo bi za nekoga tko ima službu poput mene, vrlo nerazborito necijepiti jer bi doveo u opasnost, ne samo vršenje službe, nego i druge ljude", zaključio je Uzinić.

