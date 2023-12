Novi splitski nadbiskup: "Ne blagoslivljamo grešnost nego osobe. Vjera nije mahanje barjacima"

Nadbiskupe Križiću, rođeni ste kraj Doboja, kakva su neka vaša prva sjećanja na Božić, neke emocije, mirisi.

- Bilo je to davno, ali sjećanja su živa. To je bilo nešto lijepo, neopisivo. Stol je bio skroman. I znam da smo onda jeli, kako smo govorili, smrznuti odojak s vrućim kukuruzom i to mi je ostalo u sjećanju do danas, iako 55 godina ili koliko već, nisam taj specijalitet kušao.

Ono što se nažalost ni od tog vremena nije promijenilo su ratni sukobi. Kako se uopće radovati Božiću, kad je rat tako blizu?

- Pitanje koje moramo postavljati, ali odgovora ne nalazimo, koliko svijet zbilja ulaže u mir? Mir koji se bazira samo na interesima nije dugoročan, zato smo žalosni što i ove svete dane moramo govoriti o ratovima.

Papa Franjo je u ovih 10 godina koliko je Papa, promijenio 11 biskupa od 15 u Hrvatskoj. Niti jedan nije imenovan na području s kojeg dolazi, što Vi mislite zbog čega?

- On smatra, ako bude biskup iz iste biskupije, nastavit će sve po istom. A ako dolazi biskup iz drugih dijelova, on nema predrasuda, ne poznaje, onda će donositi i nešto novo.

I među katolicima ima onih koji teško prihvaćaju neke njegove odluke i razmišljanja, zbog čega je to tako?

- Možemo sada govoriti o najnovijem blagoslovu, za istospolne, razvedene i tako dalje. Ma tu nema ništa proturječno. Tu nema ništa što ugrožava ni katolički moral ni katolički nauk. Ne blagosljivamo nikakvu grešnost, nego blagoslivljamo osobe.

Stoga ne vidim ništa tu sporno. Mnogi misle da je to na neki način priznavanje braka, da je to sakrament, a zapravo nije. Niti se ovdje govori o tome da istospolni koji dolaze tražiti blagoslov, da bi trebali doći s cijelom svadbenom povorkom.

Ne, to su ljudi koji dolaze tražiti blagoslov, usput, ili u prigodama, pa na koncu i diskretno. Jer i vjera nije mahanje sa barjacima nego je to iskrena želja da čovjek bude Bogu vjeran.

Da se vratimo malo tu u Vašu nadbiskupiju, čuli smo prije nekoliko dana da zgradu sjemeništa želite prenamijeniti u dom za siromašne učenike i studente, da se uskoro otvara i katolička škola u Splitu, na koji način Vam vladajući mogu pomoći?

- Gradonačelnik je sam rekao da možemo računati s njim. Što se tiče sjemenišne zgrade, mi smo razmišljali u tom vidu da osmislimo, evo prije svega, za te siromašne. Da mnogi talentirani đaci iz sredina koje su malo dalje od grada, ili siromašnih sredina, mogu svoje talente iskoristiti.

Papa Franjo Vas je iz jedne mirne nadbiskupije u Gospiću poslao u Split, veliku, zahtjevnu nadbiskupiju, kakvi su dojmovi nakon niti dva mjeseca?

- Jasno da, u usporedbi sa Gospićko-senjskom, Splitska nadbiskupija puno je veća. Ljudi znaju reći mala djeca male brige, velika djeca velike brige, ali idemo korak po korak, tako da znam da trebam se dati, raditi ovdje, da se ostvari korak nekakav barem mali naprijed.

