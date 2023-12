Novi vjetrovi iz Vatikana i modernizacija Crkve: Blagoslov istospolnim osobama, samohrane majke moći će se pričestiti...

Samohrane majke više ne smiju biti diskriminirane, poručuje papa Franjo. Znači li to da je došlo vrijeme za modernizaciju Crkve? Bilo da su nikad udane ili razvedene, samohranim majkama više se ne smije uskratiti pravo na pričest, razjasnio je neke dileme vatikanski Dikasterij za nauk vjere.



"Vjerojatno Crkva zna kad je pravi moment šta kad treba odlučiti idonesti odluke", rekla je Barbara iz Zagreba.

"Apsolutno to podržavam i isto tako za samohrane majke. Umjesto da glavu do poda, da im skinemo tri šešira, o čemu mi pričamo i polemiziramo", rekla je Biserka iz Rijeke.

"Samohrane majke možda nisu krive što su one samohrane, možda je to njihovom greškom, a možda i nije, tako da svećenici ne mogu ispitivati jednu za drugom kako su se dovele do toga da su samohrane, ali ako su one došle primiti pričest, one su to napravile s razlogom", rekao je Juraj.



I baš tako bi se laički najbolje objasnio naum Pape Franje. Crkva ne želi biti isključiva, upravo suprotno.

"Netko tko je samohrana majka, netko tko je neudana djevojka, dobila je dijete može pristupiti svetoj pričesti i može tražiti krštenje za svoje dijete, dakle ono što i Papa kaže takvu ženu ne treba nikada osuđivati nego čak štoviše, treba joj pružiti pomoć, podršku, utjehu", rekao je Tomislav Hačko, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije. Još je jače u javnosti odjeknula vijest o blagoslovu istospolnim parovima. Radi se o širem pojmu blagoslova, pojašnjava Hačko - spontanom, a ne u liturgijskoj odjeći i u crkvi.



"Puno puta se znalo dogoditi kas smo šetali Rimom ovako obučeni, kao svećenici, kao i uvijek, onda bi netko znao zamoliti : "Velečasni, jel nas možete blagosloviti." U tom trenutku nitko nije pitao jeste, što ste kakva je moralna pozadina, nego osoba je sama za sebe tražila neku Božju zaštitu", rekao je Hačko.



To ne znači da Crkva daje blagoslov istospolnoj vezi, nego pojedincu koji ga traži, a to mogu biti svi vjernici koji žive u tzv. neredovitoj situaciji, životnom partnerstvu, rastavljenim i ponovno vjenčanim parovima, kao i onima koji su sklopili isključivo građanski brak. Znači li to da Crkva prati moderne trendove?

Pročitajte i ovo stravični prizori U domu za starije lift priklještio staricu, na mjestu je preminula: "Postoji više verzija priče, moguće da je u trenutku nesreće imala pratnju"

"Najnovija tri dokumenta Dikasterija govore o ranjivim osobama, kojima vrata Crkve i evanđelja, prema Papi Franji ne smiju biti zatvorena. S tim u vezi Crkva pokazuje da čuje njihove potrebe, kako bi i ini imali svoje mjesto u crkvi", rekao je Mato Mićan, stručnjak za kanonsko pravo.



Pa iako ni jedan svećenik, teolog ili sociolog religije neće reći da se Crkva modernizira, ovo otvaranje širem krugu vjernika, ipak pokazuje da se polako, ali sigurno približava modernom načinu života.

