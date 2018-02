Taj folklor je uglavnom kreirao on, poručila je u utorak ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić nakon što je popodne državni tajnik u njezinu ministarstvu Marin Strmota za predstavljene mjere demografske revitalizacije rekao da su "veliki folklor" te podnio ostavku.

Ministrica Nada Murganić je za HTV-ovu "Temu dana" rekla kako ju je Strmotin postupak iznenadio jer je za njegovu ostavku prvi put čula upravo tada, tijekom izjava za medije nakon sjednice Vijeća za demografsku revitalizaciju u Banskim dvorima na kojoj se, kaže, upravo razgovaralo o demografskim mjerama koje je donijela Vlada, one koje su definirane te su objavljene, kao i one koje će se u budućnosti definirati.

Žao mi je da je Strmota posustao pod teretom koji nose funkcije

"Tako da je malo taj folklor uglavnom kreirao on i žao mi je da je jedan mladi znanstvenik, koji je imao zaista priliku sve ono što zna i provesti kroz ministarstvo i kroz međuresornu suradnju, posustao pod teretom koji nose te funkcije. Znanstvenici zaista imaju puno znanja, međutim poneki put je život jedno, a politika je umijeće mogućeg. To je nešto što smo mislili nas dvoje da ćemo zajedno sprovesti", kazala je Murganić.

Upitana na kakve je "određene pritiske" mislila kada je nakon te konferencije komentirala Strmotinu ostavku odgovorila je kako je mislila na pritiske koji su neprestano prisutni u javnosti o tome da su demografske mjere nedostatne, demografske kretanja negativna. Mislila je, dodaje, i na pritiske struke, "demografa koji su stalno bili negativno raspoloženi prema onom što Vlada radi, a to kritiziranje je vrlo često bilo samo kritiziranje, a da nismo nikada čuli što bi to konkretno mi trebali učiniti".

Murganić je istaknula kako negativna kretanja nisu nastala kao trend za vrijeme ove Vlade, već su dugoročno naslijeđe, a Vlada je demografsku revitalizaciju prepoznala kao jedan od osnovnih problema, odnosno zadaća za njegovo rješavanje.

Njegova poruka bila je "Oprostite mi" i na tome smo se za sada zadržali

Upitana je li sa Strmotom razgovarala nakon što je pred kamerama podnio ostavku, odgovorila je kako se nisu čuli jer je "Marin odlučio da se jedno vrijeme ne čujemo", ali su razmijenili poruke. "Njegova poruka je bila 'Oprostite mi' i na tome smo se nažalost za sada u komunikacijskom smislu zadržali", rekla je ministrica.

Ne vjeruje kako je nakon ovakvog njegova "nastupa i raspleta" moguća daljnja obostrana suradnja, "u kojoj zaista trebamo imati i povjerenja jedni u druge, a i zajedno nositi sve one teškoće". "Demografija je zaista složen proces i s demografskom revitalizacijom i teškoćama bave se i zemlje kao što je recimo jedna Njemačka. Nisu ovi negativni trendovi prisutni samo kod nas, ali mi o njima hrabro pričamo, no volimo da se o tome na nekakvom konstruktivnom i pozitivnom tonu i razgovara", naglasila je.

Na pitanje hoće li joj Strmota nedostajati u ministarstvu odgovorila je kako će im svakako nedostajati stručan mladi čovjek, demograf, "ali isto tako mjere idu dalje, ministarstvo će i dalje raditi i izvršavati svoju obvezu zbog koje postoji".

Murganić vjeruje kako će predstavljene mjere i one koje se planiraju biti jedan dobar temelj za buduću demografsku revitalizaciju kao ulaganje u stanovništvo, ljudske resurse, mlade obitelji. "Svakako da je još potrebno niz mjera, ali nitko do sada ih nije donosio i mi smo temelj za budućnost", poručila je.

Hoće li biti rekonstrukcije Vlade i hoću li biti smijenjena odlučit će oni koji su me izabrali

Upitana očekuje li da će se, nakon nekih njenih istupa koji su izazvali negativne reakcije u javnosti poput prijedloga Obiteljskog zakona ili komentara na povlačenje iskaza o obiteljskom nasilju supruge požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića te nagađanja u medijima kako bi uskoro trebalo doći do manje rekonstrukcije Vlade, i njeno ime naći među onima koji će napustiti Vladu, odgovorila je kako o tome odlučuju oni koji su je i izabrali za ministricu.

"Savjesno, odgovorno i profesionalno radim svoj posao i kao što ste vidjeli, imam dosta posla i problema. Naše ministarstvo je vrlo složeno i vrlo zahtjevno. Građani su na sve što se događa u našem ministarstvu, pa tako i na nas dužnosnike, zaista vrlo osjetljivi jer su to teme koje se tiču direktno svakoga od nas. Da li ću biti smijenjena, odnosno da li će doći do rekonstrukcije Vlade odlučit će oni koji su me i izabrali i dali mi povjerenje i ja s tim nisam opterećena. Jer ponavljam, stalno se nešto događa, imamo puno problema i posla", zaključila je ministrica Murganić. (Hina)