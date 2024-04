Nacionalni je dan hitne medicinske službe: "Na neke stvari čovjek ne može utjecati bez obzira na godine i koliko psihološki jak bio. To je prestresno"

Što se rada u sustavu tiče, ravnateljica Hitne Maja Grba Bujević poručila je da bi se neke stvari mogle popraviti, ali tvrdi da su puno toga dosad napravili - od uvođenja hitne helikopterske službe do nabave novih vozila.

"Hitna medicinska služba obavi milijun i pol intervencija, što u ambulantama što na terenu, a to sve obavi 4500 djelatnika koji rade u sustavu hitne medicine", kazala je Grba-Bujević.

"Najstresnija posla su vam uvijek kad radite s djecom - traume djece, reanimacije - to su neke stvari na koje čovjek bez obzira koliko godina radi, koliko jak psihološki bio, ne možete na to utjecati, to je jednostavno preprestresno", kazao je medicinski tehničar Tomislav Radivoj.

