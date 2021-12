Načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić očekuje porast broja novozaraženih.

"Stanje u Dalmaciji nije dobro, brojevi rastu. Je li to zbog omikrona ili drugog soja, svejedno je. Najrelevantnije je stanje u splitskom KBC-u i drugim bolnicama", izjavio je načelnik Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić.

Na pitanje o brojkama zaraženih, Gabrić kaže da "današnji broj nije relevantan, ali je dobar pokazatelj".

Procjenjuje gotovo 1000 novozaraženih jer testiranja nije bilo tri dana.

"Danas je u splitskom KBC-u 176 zaraženih, 37 osoba je na respiratoru. Srećom, danas nema preminulih. To je ona zvijezda vodilja, stanje u KBC-u, a ono je teško. Svaki dan moramo apelirati na naše sugrađane, znamo da su praznici i druženja, ali to treba svesti na najmanju moguću mjeru. Jučer je bilo godinu dana od dolaska prvog cjepiva, u Dalmaciji je zaista niska procijepljenost. Doista mi je žao što naši sugrađani to ne koriste. Možda neće zaustaviti virus, ali će zaustaviti hospitalizacije", govori šef splitsko-dalmatinskog Stožera za N1.

Brine ga, kaže, što građani ne prihvaćaju "da će tako spasiti svoj život i život svojih prijatelja, posebno starijih osoba".

Pozvao je građane da se ovih dana što manje okupljaju. "U iduća dva tjedna nema škole, na taj će se način pokušati smanjiti broj zaraženih. To je jedini izlaz iz krize", smatra.