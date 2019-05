S Brača stiže još jedna tipična hrvatska priča. Načelnik općine Nerežišće vlasnik je POS-ovog stana.

U njemu ne živi, a ljeti ga, otkriva iznajmljuje turistima, otkriva portal Index. Ništa ne skriva i sve priznaje jer sve je po zakonu, no itekako moralno upitno.

Vlasnik jednog od stana POS-ove zgrade na Braču je i Svemir Obilinović - načelnik Nerežišća, no on u stanu ne živi.

"Taj stan se od 2016. godine, povremeno odnosno tijekom sedmog i osmog mjeseca koristi za iznajmljivanje", rekao je Oblinović.

Iznajmljuje ga turistima. I to mu nije sporno. Sve je, kaže, po zakonu. No svrha POS stambenog zbrinjavanja nije iznajmljivanje već pomoć mladima pri kupnji prvog doma, po cijeni nižoj od tržišne. On je kaže, zadovoljavao kriterije. Dok ga ne iznajmljuje, u stanu živi sin. A on živi u roditeljskoj kući.

"Naša namjera je bila da se preselimo u taj stan. Međutim zbog bolesti majke, zbog godina oca smo odlučili ostati u njihovoj kući. Moram reći da u tome ne vidim ništa loše niti je to zakonom zabranjeno. A jedan od razloga zašto smo se na to odlučili je bio nekakav dodatni prihod s obzirom da mi je majka završila u domu", kaže Olblinović.

Pravo na kupnju stana omogućeno mu je u vrijeme dok je načelnik općine bio sadašnji ministar Lovro Kuščević. I ne samo njemu nego i ministrovom šogoru.

"Napravljeno je 11 ili 12 stanova. Utvrdila se lista prednosti. To je bilo 40 osoba. Nažalost je 30 osoba ostalo, a samo šest ljudi je bilo kreditno sposobno. I zadržalo želju da kupi takav stan. Svi ti ljudi su kupili stanove, uredno ih otplaćuju. A tko što radi sa svojim stanom, ne vodim o tome brigu", rekao je ministar Kuščević.

Kako bi se spriječila zloporaba, najavljuje ministar Štromar, ide se u izmjene zakona. "Oni koji kupe POS-ov stan ne mogu slijedećih deset godina ga prodati. Ili ga ne mogu koristiti za nešto drugo osim za svoje stanovanje. Ukoliko se to ipak dogodi ide kompletno cijeli kredit odmah na naplatu i razlika subvencija će isto doći odmah na naplatu", rekao je ministar graditeljstva Predrag Štromar.

A dok se zakon ne promijeni načelnik će stan i dalje iznajmljivati. Ništa protuzakonito, ali itekako moralno upitno.



