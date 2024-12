Radovi na sanaciji jednog od ključnih prometnih čvorišta u Zagrebu, Jadranskog mosta trebali bi biti završeni do kraja godine, a paralelno s njima je u tijeku i obnova tramvajske pruge koja bi trebala biti završena u istom roku.

Zbog obnove pruge su iz gradske uprave objavili da će od danas do 20. prosinca na snazi biti nova regulacija prometa. Bit će zauzet dio kolnika iz smjera Selske ceste prema kružnom toku Remetinec, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

"Ovaj opsežni projekt stoga obuhvaća sanaciju mosta, obnovu tramvajskih kolosijeka i cestovnih kolnika, te zamjenu prijelaznih naprava, što će po završetku radova imati dugoročan pozitivan utjecaj na prometnu povezanost i kvalitetu života u Zagrebu. Uz to, most će osigurati trajnu sigurnu vezu stanovnika Novog Zagreba s ostatkom grada u slučaju prirodnih nepogoda, kao što je potres", objavljeno je na službenoj stranici Grada Zagreba.

Gradske vlasti također napominju da je Jadranski most izgrađen 1981. godine i do sada nije bio saniran, iako je predviđena učestalost sanacija kapitalnih objekata kakav je Jadranski most svakih 20 godina.

"Zbog toga je most bio u lošem stanju, a sanacija zahtjevna", poručili su.

