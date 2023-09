Svadba iz pakla: "Pokrio sam se s tri deke, počeo povraćati i imao proljev do tri ujutro, dok nije došla Hitna"

Svadbena idila prošli petak kratko je trajala. I prije prvog plesa za mladoženju su krenuli simptomi norovirusa.

"Bolio me želudac, mislio sam da je od nervoze, prvi ples, znate kako to ide, onda sam otišao u tu kućicu za mladence, pokrio sam se s tri deke i počeo povraćati i imao proljev do tri ujutro dok nije došla hitna", rekao je Mislav Markoč.

Iduće dane kaže simptome je imalo 150 gostiju. Njih 20-ak je završilo na infuziji. Inspektori su svadbeno imanje zatvorili. Mislav kaže - javili su mu se i drugi mladenci.

"Vikend prije naše svadbe na tri različite lokacije u istom vlasništvu dogodila se slična situacija, imali su zaražene ljude, kad smo mi bili na svadbi u petak u malom šatoru se istovremeno održavala svadba, gdje je također bilo zaraženih, a i dan kasnije nakon što smo obavijestili jedni drugi da smo zaraženi nastavilo se sa svadbom, to ne mogu vjerovati i na te dvije svadbe smo imali zaražene", objasnio je Markoč.

Epidemiolozi su prošlu subotu zabilježili 70-ak oboljelih, norovirus dokazan je kod dva uzvanika. Inspektori su ograničili uporabu vode dok ne osigura zdravstveno ispravna voda. Riječ je o virusu koji se lako prenosi.

"Put prijenosa je fekooralni put, osoba se može zaraziti gestijom kontaminirane hrane, vode ili u direktnom kontaktu s osobom oboljelom koja izlučuje virus iz svog organizma ili putem kontaminiranih predmeta, nekakvih površina", istaknuo je Kruno Sokol, šef službe epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Iz prozvanog resorta jutros su izrazili žaljenje zbog svih neugodnosti. Kažu da su testovi svih zaposlenika i hrane negativni na virus, ali se slažu s odlukom sanitarne inspekcije i vjenčanja zasad otkazuju, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

"Žao nam je zbog svih neugodnosti koje su imali mladenci i njihovi gosti zbog zaraze norovirusom na nedavno održanim svadbama. Iako su testovi svih naših zaposlenika i hrane na spomenuti virus do sada negativni, slažemo se s odlukom Službe sanitarne inspekcije da svadbe ne održavamo dok s potpunom sigurnošću ne utvrdimo da ne postoji nikakva mogućnost daljnje zaraze", poručili su iz Wedding Resorta Corberon.

Pa se mladenci u zadnji čas snalaze. Marija je organizatorica vjenčanja i traži alternative za dvije otkazane svadbe.

"Reagirali su čisto ok, čekali su da dođe službeni dopis od lokacije koji je došao nažalost tek jutros pa je nastala panika gdje, šta, kako, zašto. Ja ne znam za slučaj, a odradila sam tamo X vjenčanja da se tamo tako nešto dogodilo, ali mijenja se cijeli koncept vjenčanja", napomenula je Marija Kelčec, organizatorica vjenčanja.

No barem će svi ostati zdravi.

