Ukrajnac čija je obitelj pokušala pobjeći iz Kijeva, ali je ubijena u minobacačkom napadu o smrti svoje supruge i djece saznao je na društvenim mrežama.

Fotografija objavljena na Twitteru pokazuje tijela razbacana na pločniku, zbog čega je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski poručio da će ubiti "svakog gada" odgovornog za ubojstva civila.

Tatiana Perebeinis (43), 18-godišnji Mikita, devetogodišnja Alisa i 26-godišnji Anatoli Berežnji, volonter iz crkve koji im je pomagao u bijegu, ubijeni su dok su trčali preko uništenog mosta u Irpinu.

Sergij Perebinis (43) u to vrijeme bio je na istoku Ukrajine, kamo je išao pomoći svojoj bolesnoj majci. O ubojstvu svoje obitelji u suzama je govorio za The New York Times. Prisjetio se svojeg posljednjeg razgovora sa suprugom: "Rekao sam joj 'Oprosti što te ne mogu braniti.' Odgovorila je: 'Ne brini se, izaći ću.'"

Perebinis je kazao i kako smatra da je važno što se fotografija njegove ubijene obitelji proširila društvenim mrežama.



Kazao je kako misli da je bitno što je fotografija njegove ubijene obitelji zgrozila ukrajinske vođe i potaknula reakcije diljem svijeta.

"Cijeli svijet treba znati što se ovdje događa", kazao je za The New York Times. Njegova supruga radila je u IT sektoru i tvrtka za koju radi ju je nagovarala da izbjegne iz zemlje, no ona je ostala zbog brige za bolesnu majku. S djecom se skrivala u podrumu nakon što je raketa pogodila njihovu zgradu. 18-godišnji Mikita spavao bi danju kako bi noću mogao bdjeti nad svojom majkom i sestricom, dodao je shrvani Perebinis.

"Moj sin je bio pod ogromnim stresom", kazao je.

Tatiana je odlučila djecu i roditelje izvesti iz Kijeva kad su napadi postali učestaliji. Prvo su u subotu iz grada krenuli automobilom, no zaustavili su ih tenkovi. U nedjelju su se odvezli što su dalje mogli pa dio puta nastavili pješice preko oštećenog mosta.

Perebinis je pratio njihov put preko aplikacije i lokacije mobitela, a da je nešto pošlo po zlu, shvatio je kad je vidio da je lokacija mobitela u kijevskoj bolnici. Nitko mu nije odgovarao na pozive.

Zatim je na Twitteru vidio fotografiju ubijenih ljudi nakon što je čuo vijest da su civili poginuli u napadu na evakuacijskoj ruti.

"Prepoznao sam prtljagu i znao sam da su oni", kazao je. Njihove stvari bile su razbacane pored beživotnih tijela. Napad su preživjeli Tatianini roditelji, koji su hodali iza svoje kćeri i unuka.

43-godišnjak kaže kako više nema što izgubiti. "Moja cijela obitelj poginula je u 'specijalnoj operaciji' koju mi zovemo ratom", zaključio je Ukrajinac.