Društvenim mrežama širi se snimka koja navodno prikazuje trenutak u kojem dvojica ukrajinskih stručnjaka za uklanjanje eksploziva deaktiviraju rusku bombu golim rukama i bocom vode.

Deaktivacija bombe golim rukama i bocom vode? Iako zvuči nevjerojatno, to su uspjela dva ukrajinska stručnjaka za uklanjanje eksploziva.

Video se ubrzo proširio društvenim mrežama, a pogledan je dosad više od 1,7 milijuna puta.

This #Russia-dropped bomb would flatten a building — and yet these #Ukraine EODs defuse it with 2 hands and a bottle of water, while shells audibly land nearby.



Mind boggling bravery.pic.twitter.com/KvCZeOxRyz