Na snagu je stupio novi Pravilnik o porezu na dohodak. No, sindikati ne vjeruju da će njime profitirati radnici, već poslodavci. Sve je komentirao i ministar financija Zdravko Marić, a Dnevnike Nove TV provjerio je koje će tvrtke primjenjivati nove mjere.

Kuhinja s panoramskim pogledom, roštilj, računalne igre, stolni tenis, teretana – ovo nije hotel, već radno mjesto za 150 IT-jevaca u zagrebačkoj tvrtki koja je već 5-tu godinu zaredom najbolji srednji poslodavac.

''Ljudi kad dođu ovdje da su sretni, da surađuju, razvijaju se, da si pomažu međusobno. Zapravo, da to radno mijesto ne bude samo radno mjesto, nego i nešto više od toga'', kaže poslodavac Daniel Ackermann.

To je uz plaću, kaže Daniel, formula za zadržavanje najboljih radnika. No, da bi im ugodio, ideje mu često koče visoki porezi. Zato ga veseli da od 1. rujna barem dio toga radnicima može omogućiti bez davanja državi. ''Mislim da je jako zanimljiva ova mogućnost osiguravanja obroka zaposlenima. Mislim da je to nešto definitivno što ćemo mi pogledati. S druge strane, zanimljive su i 2 i pol tisuće kuna za putovanje i odmor'', rekao je Daniel.

Prema novom Pravilniku, poslodavci topli obrok od mogu plaćati bez poreza i to kao paušalnu naknadu od 5000 kuna ili do 12 tisuća kuna, ako sami sklope ugovor s nekim restoranom. Neoporeziv je i smještaj radnika, a tvrtka može plaćati i vrtić te odmor takozvanom CRO karticom.

Porezne olakšice iskoristit će i poduzetnik Denis Čupić iz Varaždina. ''Nekoliko djelatnica je krenulo sada na porodiljne, tako da vjerujem da ćemo u sljedećih godinu i pol dana kad se one vrate koristiti ovu mjeru koja se tiče dječjih vrtića'', govori Denis.

Sindikati, pak, nisu oduševljeni. Kažu da će poslodavaci mjerama smanjiti bruto plaće i, u konačnici, neće profitirati radnici, već njihova dobit. Ministar vjeruje da su takvi u manjini. ''Većina poslodavaca u Hrvatskoj gleda na vrlo pozitivan način ovakvu jednu mogućnost. To je, u konačnici, bio i njihov apel da se otvore mogućnosti kako bi oni povećavali plaće svojim zaposlenicima'', rekao je ministar financija Zdravko Marić.

No, za one u sivoj zoni sankcija nema. Pitali smo ministra i hoće li država, kao najveći poslodavac, koristiti nove mjere. ''Za sada fokus je na problematici osnovice plaća. Naravno da ćemo, ja se nadam, otvoriti i tematiku koeficijenata i složenosti svih dodataka, a onda tako i nekih mjera koje su i ovdje predviđene'', odgovorio je ministar.

''To je vrlo jasna poruka poslodavcima da država štedi gdje može, a vama evo mogućnosti pa nešto napravite'', poručio je Krešimir Sever iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.

Državne tvrtke su veliki poslodavci. Iz HEP-a su poručili da su im radna prava zaposlenika vezana kolektivnim ugovorima, pa će o novim mogućnostima pregovarati sa sindikatima. Zapošljavaju i županije, općine, gradovi. Upite smo poslali Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku, no bez odgovora. Pita li se građane, jedni misle da bi poslodavci dali i više da porezni nameti u globalu nisu toliko veliki. Drugi kau da poslodavci misle samo na sebe.

Prvi rezultati ovih mjera mogli bi biti vidljivi početkom iduće godine kada na snagu stupa četvrti krug porezne reforme i nova rasterećenja. Između ostalog, neoporeziva će biti i davanja za dopunsko zdravstveno osiguranje.

