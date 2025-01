Dan poslije, 15-minutni osvrt na debatu.

"Ja sam vam nakon sinoćnje debate u jednu ruku bio tužan jer sam očekivao da Milanović ima puno više vrijednosti od ovog što je pokazao. Ovo je bila debata gdje bi on u pojedinim trenucima kad nije znao odgovore počeo vrijeđati, omaložavati, no to je sve dobro jer predstavlja put u istinu", izjavio je Dragan Primorac.

Zoran Milanović o sučeljavanju ni riječi. No slikovito se oglasio na društvenim mrežama. Uz objavu stoji tek kratki opis: "Sve znate".

Što su o debati rekli politički analitičar, članovi oporbe i vladajuće stranke i koalcije, pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Željke Škreblin.

