Zračne snage i danas sa sedam protupožarnih aviona gase požarište na brdu Kom pokraj Mokrog Polja kod Knina.

Dva Canadaira CL-415 i jedan Airtractor AT-802 iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH dodatno su upućeni u utorak poslijepodne u gašenje požara pokraj mjesta Mokro Polje kod Knina u Šibensko-kninskoj županiji. Na požarištu je angažirano ukupno sedam protupožarnih aviona.

Kapetan posade kanadera i zamjenik zapovjednika Protupožarne eskadrile bojnik Darko Kučej koji je sudjelovao u gašenju požara rekao je kako je riječ o požarištu koje je još aktivno u zapadnom dijelu brda Kom, priopćio je MORH.

''Vjetar cijeli dan razbuktava pojedine dijelove vatrene fronte koja je dugačko oko kilometar i pol, a zbog nepristupačnosti terena zemaljske snage ne uspijevaju doći do svake vatrene točke. Uz to, površina je zagrijanija nego jutros te je učinak gašenja manji, a to znači umjesto jedne vodene bombe za bolju efikasnost sada su potrebne dvije. Ostajemo do mraka i učinit ćemo sve kako bi požar bio pod nadzorom“, iznio je bojnik Kučej.

Tijekom dana u gašenju požara sudjeluje je 18 vatrogasaca sa osam vatrogasnih vozila iz JVP Knin, DVD Knin, DVD Ervenik, DIP Šibenik i VZŽ šibensko-kninske, te dva protupožarna zrakoplova Canadair i 3Air Tractora HRZ-a, piropćili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Požar je još aktivan na svom istočnom dijelu.

Podsjetimo, Županijski vatrogasni koordinator u ŽC112 Šibenik zaprimio je u ponedjeljak u 17:13 sati dojavu o požaru raslinja na području Mokrog Polja u općini Ervenik na dvije odvojene lokacije.

Na prvoj lokaciji požarom je zahvaćeno oko 33 ha trave, niskog raslinja i makije, i požar je lokaliziran u večernjim satima.

Na drugoj lokaciji požarom je zahvaćeno oko 100 ha trave, niskog raslinja i bjelogorične makije na teško pristupačnom terenu.