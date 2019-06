Na otoku Ravan u šibenskom arhipelagu pronađena je napuštena magarica - uplašena i bez vlasnika, gladna i žedna lutala je obalom otočića. No, čini se kako je ipak pronašla privremeni dom.

Za magaricu se pročulo kada je jedan čitatelj portalu Morski.hr poslao pismo: ''Kada smo se iskrcali na obalu životinja nam je prišla i dali smo joj piti. Popila je preko deset litara vode i po tome smo zaključili da je već dugo nitko nije obišao. Otok Ravan je vrlo mali nenaseljen otok, bez ikakvog pojilišta i sa vrlo malo vegetacije.

Ne moram Vam objašnjavati kakve su joj šanse za opstanak na takvom otoku u ljetnim mjesecima ako je nitko ne bude obilazio. Molim Vas, ako postoji način, da mi Vi sa Vaše medijske strane pomognete da zbrinemo tu životinju, jer po brizi za one kojima je to potrebno vidi se civilizacijski nivo neke zajednice. U nadi za zbrinjavanje nesretne magarice, lijepi pozdrav“, napisao je čitatelj u mailu i poslao fotografiju životinje koja luta otokom.

Magaricu će do javljanja vlasnika udomiti Bernard Roca s Kaprija: ''Kćer me nazvala da treba udomiti magarca. Mi smo tu na otoku, imamo restoran, svi su bili za i išli smo svi. Nazvali smo Rokicu Feraru, on je rekao da ga slobodno preuzmemo, dok se ne javi vlasnik, a javit će se sigurno jer se radi o mladoj životinji, ne starijoj od godinu dana. Tko god je vlasnik, zasigurno nije na portalima pa mu treba više vremena da se osvijesti'', rekao je Roca, piše Morski.hr.

Roca smatra da magarica nije napuštena jer na otoku je kanta za vodu u koju je netko magarici vodu donosio, samo što životinja popije puno pa vrlo brzo ostane žedna jer otok nema prirodnog izvora.

''Ljudi imaju po nekoliko magaraca pa ostavljaju magarce na otoku iz raznih razloga, poput parenja ili ih imaju više, pa neke ostave tamo. No sad je ona tu kod mene, pitoma, mazi se, naučila je izgleda na ljude'', kazao je.

Policija je pokrenula izvide u potrazi za vlasnikom. Ako utvrdi kaznenu odgovornost vlasnika za napuštanje životinje, mogao bi se suočiti s kaznom zatvora do jedne godine.