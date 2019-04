Nastavlja se sunčano i toplo proljetno vrijeme u kojem se moglo uživati u ponedjeljak, no s nešto više oblaka. Ozbiljnije promjene pak stižu od sredine tjedna, osobito u noći sa četvrtka na petak kada se na Jadranu očekuju oblini grmljavinski pljuskovi, no do srijede ćemo uživati u sunčevim zrakama.

U cijeloj će Hrvatskoj u utorak biti sunčano i toplo, osobito na Jadranu gdje će se jutarnja temperatura podići i do 14 stupnjeva. Puhat će umjerena do jaka bura koja će sredinom dana oslabjeti i okrenuti na jugo.

U središnju Hrvatsku poslijepodne će stići više oblaka i to najprije u zapadnijem dijelu. No, ostat će djelomice sunčano. Najviša temperatura u utorak biti će između 17 i 20 stupnjeva.



Na istoku će u Slavoniji biti većinom sunčano uz slab jugoistočni vjetar. Temepratura će iznositi od 19 do 21 stupanj.

Jugo će u utrorak zapuhati u Istri, a poslijepodne će se pojaviti i nešto više oblaka u zapadnim krajevima – osobito u Gorskom kotaru i u Istri, dok će južnije prevladavati sunčano.

U Dalmaciji će na južnom Jadranu utorak biti sunčan i topao dan u kojem će temepratura biti od 19 do najviše 22. I ovdje će zapuhati jugo koje će sljedećih dana sve više jačati

Na kopnu nas prema sredini tjedna čeka nešto više oblaka, a od četvrtka povremeno i grmljevinski pljuskovi. U noći sa četvrtka na petak moguća je najobilnija kiša, zahladnjenje s kojim bi u gorju ponovno moglo biti i snijega.

Promjenjivo će biti i na Jadranu, osobito u četvrtak i petak prijepodne kada će biti jakih i obilnih grmljavinskih pljuskova,a probleme će stvarati i jugo.