Drama u dalmatinskoj općini! Prijeti poništenje izbora, doznali smo što se dogodilo

Na lokalnim izborima koji su u nedjelju održani u Hrvatskoj obrađeno je 99,98 posto biračkih mjesta. Općina u kojoj je prebrojavanje glasova za izbor načelnika zastalo na 83,33 posto je - Baška Voda.

I brojenje glasova sinoć je počelo jako, jako kasno, a od predsjednika općinskog izbornog povjerenstva Baške Vode Ivana Milasa doznali smo što se dogodilo.

"Svi glasovi su prebrojani osim na jednom biračkom mjestu u Promajni, i to za načelnika općine. Naime, pojavio se jedan listić viška i sad čekamo konzultacije sa županijskim izbornim povjerenstvom", kaže Milas.

Postoji mogućnost da će izbori biti poništeni, ali samo za to biračko mjesto. Otkud se pojavio listić viška?

"Ha, to je stvarno teško utvrditi ovako, to je do biračkih odbora", kaže Milas.

Inače, u utrci za načelnika općine Baška Voda su dvojica kandidata. HDZ-ovac Josko Roščić, jedan od najdugovječnijih načelnika u Hrvatskoj, koji je na čelu općine pune 22 godine, i Vjekoslav Radić, kandidat Nezavisne liste mladih i SDP-a.

Roščić je, prema dosad prebrojenim glasovima, dakle bez Promajne, osvojio 787 glasova, dok Radić ima 734 glasa.

Pročitajte i ovo Ususret drugom krugu Pobjednici i gubitnici: Ove tri stranke doživjele su potop na izborima

Pročitajte i ovo Pseudoizbori Imali su na izbor samo jednog kandidata, ali birači su smislili kako im reći - ne!

Pročitajte i ovo Oglasio se DIP REZULTATI IZBORA