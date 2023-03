Arhitektonskom neredu na otoku Krku i u Istri želi se stati na kraj, ali umjesto od temelja - kreću od krovova. Stambeni objekti moći će se graditi samo s kosim krovom.

Urbanisti kažu da je problema mnogo, no neće se riješiti takvim zabranama. O toj temi je s urbanistom i arhitektom Bojanom Bilićem razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga.

Na pitanje je li protiv ravnih krovova u primorskim mjestima, Bilić navodi da je - protiv zabrana.

"Mislim da nije dobro da se problemima u prostoru, kojih je jako puno, pristupa s jedne strane koja može možda biti samo neko palijativno sredstvo", rekao je Bilić.

"Ja nikad ne bih zabranio ravne krovove. U našem podneblju ima jako puno kvalitetnih kuća koje imaju ravni krov i koje imaju kosi krov, isto kao što ima loših kuća koje imaju i jedno u drugu varijantu krova", dodao je.

Zabranama se, navode oni koji ih donose, želi vratiti tradicionalnom mediteranskom štihu. Na pitanje - jesmo li ga, zbog svega što se može vidjeti na jadranskoj obali, polako izgubili, Bilić odgovara: "Ja bih volio kad bi netko mogao dati jasnu definiciju mediteranskog štiha".

"To je jedna od onih fraza s kojima se tako često barata u javnom prostoru, a da zapravo jako malo ljudi zna što je to mediteranski štih. Možda kad bi se postigao nekakav konsenzus oko toga koji su to fizionomske ili tipološke odrednice mediteranskog stila, onda bi se prema tome mogli ravnati. S obzirom da baratamo s jako puno varijanti nečega što zapravo ne znamo što je - onda je možda bolje da ne krećemo s nekakvim zabranama", smatra Bilić.

U prirodi i prostoru od građevina se vidi svašta, poput raznobojnih fasada i raznolikih prozora. Na pitanje kako to uredili Bilić kaže - vrlo jednostavno.

"Prostorni planovi su alat da se stanje u prostoru počne sređivati. Ima problema s različitim koloritom na pročeljima, ali tu bi se lakše moglo doći do dogovora koje su boje primjerenije mediteranskom izrazu nego što bi bila teža definicija o tome što je zapravo mediteranski stil", zaključio je Bilić.

