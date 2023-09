Nakon tragedije na Žitnjaku i višegodišnjih apela konačno promjena: Policija u patroli, kontrolira se brzina, no je li to dovoljno?

Reporteri Dnevnika Nove TV proveli su jutro u zagrebačkoj Ulici Žitnjak gdje se već deset godina krše prometni propisi. I sve bi to prošlo ispod radara da u petak ondje nije poginula devetogodišnja djevojčica.

Devet velikih i nekoliko desetaka manjih kamiona i kombija prošli su tom cestom u samo pola sata - od sedam i trideset do osam, kad djeca kreću u školu. Danas ih je manje, kaže Kristijan, jer u ophodnji je policija, a mjeri se i brzina.

"Tu je svako drugo vozilo teretno koje je teže od 30-ak tona, a imaju zabranu prometa", rekao je Kristijan.

Već deset godina ni jedan kamion teži od sedam i pol tona, ne smije biti na ovoj cesti, no na to se nitko ne obazire, kaže Ivica koji sve to vrijeme piše mjesnom odboru. "Da se stavi kamera za praćenje brzine, semafor. Nismo ništa dobili, nikakav odgovor", rekao je Ivica Korman.

Pročitajte i ovo Devet dana u spilji Pogledajte kako je izvedena zahtjevna akcija spašavanja speleologa: "Bili smo vrlo emotivni i danima se silno trudili ne zaplakati"

Sve te pritužbe stižu u mjesne odbore - Žitnjak i Petruševec, odakle se šalju Gradu."Ne dozvoljavaju, zato što smatraju da je nedovoljna fluktuacija prometa, da će nekome smetati, da je nepotrebno, no dok se ne dogodi ovakav čin neće se sigurno ni riješavati problemi", kaže Kristijan Rašić, predsjednik MO Petruševec.

"Dobili smo odbijenice, ali šta je najvažnije od petka, evo do dan danas, ništa se nije promijenilo, što se tiče prometa, teretna vozila iz dana u dan idu sve više i više", rekao je Mario Kovačić, predsjednik MO Žitnjak u Zagrebu.

Pročitajte i ovo Sudjedi pojačali kontrolu Slovenija pozvala Hrvatsku da zaštiti granicu! Porast broja ilegalnih prelazaka kod Brežica, oporba želi vojsku na granici

Pokazuje to i MUP-ova analiza."Na tom mjestu je bilo 1900 sankcija u proteklih godinu i pol dana, što nije mala i zanemariva brojka", kaže Krešimir Mišić, voditelj službe prometne policije PUZ-a.

Na sve ovo Grad nam je danima odgovarao kako je osam uspornika i nisko ograničenje brzine dovoljno za sigurnost ulice od 2 i pol kilometra. U utorak ujutro ipak druga priča.

"Ukoliko je potrebno mi smo spremni kupiti dodatne kamere i donirati ih policiji na korištenje, ali ono što isto tako tražimo jest da vidimo kakvo je dosad korištenje kamera koje je grad Zagreb nabavio", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Kamion koji je naletio na devetogodišnju djevojčicu lakši je od sedam i pol tona, pa je smio biti ondje, pridržavao se ograničenja brzine, ali nije usporio na zebri i autobusnom stajalištu, a istraga je pokazala i neispravne kočnice. Sutkinja ga je pustila da se brani sa slobode.

Pročitajte i ovo veće cijene brojnih pomagala HZZO je na liste stavio nove lijekove: Napravljen važan iskorak za oboljele od dijabetesa tip 2

"Sutkinja je cijenila okolnosti da se radi o okrivljeniku koji nije do sada osuđivan, nije prekršajno kažnjavan, dakle, kod njega nije utvrđena prisutnost alkohola u trenutku kad se dogodila ova prometna nesreća", rekao je glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić.

Istodobno, u školi u kojoj se prijatelji opraštaju od devetogodišnjakinje, učenicima se pruža psihološka pomoć. Neki su bili i svjedoci tragedije koja se možda ne bi dogodila da se ranije poslušalo molbe građana.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.