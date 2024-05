FOTO Prometna nesreća u Zagrebu: Automobil završio na tračnicama, tramvajski promet u prekidu

U ponedjeljak je u Zagrebu došlo do prometne nesreće kod Zagrebačkog velesajma na Aveniji Dubrovnik.

Na mjesto nesreće pozvane su sve hitne službe, a automobil se uklanja s tramvajskih tračnica.

ZET javlja kako je došlo do zastoja tramvajskog prometa kod stajališta Velesajam, u smjeru Arene Zagreb te da tramvajska linija 7 prometuje skraćeno do Sopota. Od Arene Zagreb do Sopota, putnici mogu koristiti autobusne linije 109 i 607, obavijestio je ZET.

Za sada nije poznato ima li ozlijeđenih.

Uskoro opširnije.