Prisvojio prilaz jednom od najljepših slapova u Europi i naplaćuje ulaz turistima! Ekipi Provjerenog pokušao je zabraniti snimanje

Tvrdi da je vlasnik prilaza jednog od najljepših slapova na ovim prostorima – Štrbačkog buka - i naplaćuje ulaz turistima.

Provjereno večeras donosi priču o čovjeku koji je zauzeo prilaz Štrbačkom buku, jednom od najljepših slapova u Europi koji se s 24 metra visine nalazi na rijeci Uni, u općini Donji Lapac. Tvrdi – vlasnik je zemlje na kojoj se slap nalazi.

Postavio je mramornu ploču s nazivom Una Mamea Park koji je sam izmislio i turistima naplaćuje ulaznice, a ekipi Provjerenog pokušao je zabraniti snimanje jer im, kako kaže, on nije dao dozvolu. Mještani problem uporno prijavljuju institucijama, no pomaka – nema.

"Uzurpirano je, to znaju svi mještani Donjeg Lapca, to zna općina, zna policija, to zna Državni inspektorat koji sam, na moju inicijativu, zvao…oni su rekli, e on to ne smije raditi, a ja sam pitao tko to da njemu kaže", ispričao je Vinko Selak, predsjednik ribolovnog društva.

Godinama na obali izvodi građevinske radove, pričaju mještani. No on tvrdi - uređuje rijeku i obalu.

"Čovjek je ubacio materijal iz uništene pruge u rijeku, na što se očitovala inspekcija vodoprivrede koja je tu došla, međutim radovi se na tome nisu zaustavili nego se išlo u daljnje uništavanje", rekao je za Provjereno Mićo Martinović iz Udruge avanturističkih sportova i raftera.

Cijelu priču pogledajte večeras u Provjerenom na Novoj TV.