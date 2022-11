Velimir Meničanin zaradio je prijavu zbog postavljanja jugoslavenske zastave na kući. Ne zna tko ga je prijavio, ali zna da će je staviti i dogodine - smatra da može smetati, samo domaćim izdajnicima i zločincima.

Protiv muškarca (47) podignut je optužni prijedlog jer je 29. studenog, datum na koji se nekoć slavio Dan Republike, na svojoj kući izvjesio jugoslavensku zastavu. O svemu se sada oglasio i on.

Riječ je o Velimiru Meničaninu iz Jakšića u blizini Požege. Komentirao je burnu reakciju susjeda u svojoj Kolodvorskoj ulici i prijavi koju je zaradio.

"Nikomu ništa nisam želio dokazati ili poručiti tom zastavom, ona je bila za mene jer ja poštujem državu u kojoj sam rođen i othranjen. Ta država me napravila čovjekom kakvav jesam i od svoje prošlosti ne mogu pobjeći. Iz tog razloga poštujem tu državu kakva god da je bila, možda nekom nije valjala, no meni jest", rekao je Meničanin za Plus portal.

Komentirao je i da mu nije jasno zašto su se njegovi sugrađani toliko uzrujali, a njemu i njegovoj supruzi je cijela ova situacija poprilično smješna.

"Otkako sam ovdje, a tomu ima već 20 godina, trpim ustaška obilježja - vješanje ustaških zastava. Ja sam protiv toga. Ustašija me osobno vrijeđa, otvoreno to govorim, ali trpim i šutim. I oni su ljudi, naravno, pa neka vješaju ako imaju tu potrebu, ali ja je ne volim gledati i ne gledam je stoga me ne može uvrijediti", pojasnio je.

Iznenađen je što je nekoga uvrijedio njegov potez, a dolazak policije ga je izenadio. No nanjih nema pritužbi. Oni su mu oduzeli zastavu i ne zna kada će je dobiti nazad. Ono što također ne zna je tko ga je prijavio, objasnio je za Plus portal.

