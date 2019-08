33-godišnji Vedran Matić pretrpio je teške ozlijede nakon što je prije 10 dana skočio sa Šibenskog mosta s visine od 40 metara. Operiran je u bolnici u Puli, a snimka njegovog skoka ubrzo je postala viralna.

Vedran Matić (33) je prije 10 dana skočio sa Šibenskog mosta, pri čemu je zadobio teške ozljede zjedlice. Nakon teške operacije oporavlja se u pulskoj bolnici.

Za Glas Istre je iskazao žaljenje zbog opasnog pothvata. ''Ne znam što mi je bilo. Sad mi je jasno da sam mogao poginuti. Nikad više'', rekao je Vedran, inače zaljubljenik u adrenalinske sportove. 33-godišnjak je u more padao brzinom 100 km/h, a umjesto na noge, pao je na bok. Za njegov se pothvat daleko čulo jer je na YouTubeu objavljena snimka skoka.

''Ako umrem...''

Prije nego što je zakoračio preko ograde i spermio se za skok, muškarcu koji ga je snimao je rekao: ''Ako umrem, reci ljudima da sam bio dobar''. Muškarac, za kojeg se pretpostavljalo da mu je prijatelj, savjetovao mu je da se dočeka na noge. Matić je, piše Glas istre, ljut što se snimka skoka proširila internetom, a rekao je i da muškarca koji ga je snimao uopće ne poznaje.

''Upoznali smo večer prije. Netko je stavio video na YouTube. Ne znam tko, ali snimka će uskoro biti maknuta. Nismo se snimali da bi se to širilo. Skok je sniman mojim mobitelom, to je trebalo biti samo za mene. Nemam pojma tko je to pustio van. Taj koji me snimio kaže da snimku nije dao nikome. Nismo se čuli od tada, nije me nazvao'', kaže Matić.

I ranije je skakao

Mladić je i ranije skakao, ali nikada s ovakve visine. ''Nisam imao orijentaciju kako ću pasti. Planirao sam skočiti na noge. Nakon pada u more, bio sam pri svijesti, ali nisam osjećao noge. Uspio sam nekako doplivati do obale i u plićaku sam čekao pomoć. Kad je stigao čamac brzo su me izvukli van'', ispričao je ozlijeđeni 33-godišnjak. Vedrana je operirao pulski liječnik Nadomir Gusić. ''Da koji slučajem nije operiran, Vedran bi doživotno bio teški invalid'', kazao je Gusić. Još neko vrijeme provest će u bolnici, nakon čega slijede oporavak i fizikalna terapija. Priznao je da žali zbog skakanja koje ga je moglo stajati života.