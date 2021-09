Zagrebački policajci su dovršili kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom i 24-godišnjakinjom zbog sumnje da su počinili više kaznenih djela teške krađe i računalne prijevare.

Policija sumnja da su 37-godišnjak i 24-godišnjakinja 17. travnja 2021. godine oko 12.25 sati planirano stigli osobnim automobilom na Lašćinsku cestu u Zagrebu nakon čega se muškarac uputio do stana oštećene osobe dok ga je nedaleko djevojka čekala u automobilu.

Nakon što se lažno predstavio kao zaposlenik javnog poduzeća oštećena ga je pustila u stan, a on je od nje zatražio da plati usluge koje navodno pruža to poduzeće na što je ona sa skrivenog mjesta izvadila novac. Vidjevši gdje drži novac, zatražio ju je čašu vode, a za vrijeme njene odsutnosti iskoristio je priliku te otuđio novac i bankovne kartice s pripadajućim PIN-ovima.



Dvadesetak minuta kasnije ukradenom bankovnom karticom na obližnjem bankomatu u Petrovoj ulici neovlašteno je podignuo novac da bi zatim na bankomatu u Ulici Joze Laurenčića pokušao ponovo podići novac, no u tome nije uspio. Zatim se, sumnja se, vratio do bankomata u Petrovoj ulici, no ni tamo nije bio uspio podići novac s računa oštećene.



Istoga dana oko 14 sati, sumnja se da je na Meštrovićevom trgu, djevojka pokušala učiniti isto te je jednom od otuđenih bankovnih kartica podigla novac s računa oštećene, a nakon što je poslije uspješne prve transakcije pokušala više puta učiniti isto nije uspjela niti jedan put.



Dvadesetak dana kasnije, 7. svibnja 2021. godine oko 16.55 sati, njih dvoje su se opet planirano istim osobnim automobilom vratili do stana oštećene u koji su ovaj put oboje ušli lažno se predstavivši kao policijski službenici.



Nakon što ih je pustila u stan, muškarac je razgovorom zaokupljao pažnju oštećene što je djevojka iskoristila te iz ostave i kuhinje otuđila nakit, novac i bankovne kartice s pripadajućim PIN-ovima brojevima da bi se zatim zajedno udaljili iz stana oštećene.



Potom su se zaputili do obližnjeg bankomata na Maksimirskoj cesti te otuđenom bankovnom karticom neovlašteno podigli novac. Isto su toga, ali i sljedećeg dana, u više navrata pokušali ponoviti na različitim lokacijama na području grada Zagreba, no u tome nisu uspjeli.



Također, sumnja se da se da je osumnjičeni 37-godišnjak, 28. svibnja 2021. godine oko 14.30 sati opet planirano ispred stambene zgrade u Ulici Dobri dol prišao još jednom oštećenoj osobi i predstavio se kao zaposlenik javnog poduzeća te ponudio pomoć oko nošenja vrećica. Došavši do stana oštećenog, osumnjičeni muškarac mu je ponudio uslugu koju navodno mora obaviti u ime javnog poduzeća te ga je oštećeni, povjerovavši mu, pustio u svoj stan.



Muškarac ga je tada zatražio da plati navodnu uslugu te je oštećenom predao uređaj nalik na POS uređaj, na što je oštećeni svoju bankovnu karticu umetnuo u taj uređaj i utipkao pripadajući PIN. Osumnjičeni je tada, pod izlikom da ide po radni materijal, izišao iz stana sa sobom odnoseći njegovu bankovnu karticu. Suprotno očekivanjima oštećenog, u njegov se stan nije vratio, već je nekoliko minuta prije 16 sati otuđenom bankovnom karticom u dva navrata na bankomatu u Petrovoj ulici neovlašteno podigao novac. Na istom je bankomatu u više navrata to pokušao ponoviti, no niti tamo niti u Kolkarovoj ulici, gdje je ponovo pokušao podići novac, u svojoj namjeri nije uspio.



Isto tako se sumnja da je 7. lipnja 2021 .godine oko 11 sati također planirano u Ulici I. Ferenščica na ulici prišao još jednoj osobi kojoj je također ponudio pomoć oko nošenja stvari. Nakon što su zajedno ušli u njezinu stambenu zgradu, predstavio joj se kao zaposlenik javnog poduzeća, a na ga je ne sumnjajući u njegove navode pustila u svoj stan.



U trenutku njene kratke odsutnosti, on je otuđio njen novčanik s novcem, bankovnom karticom i pripadajućim PIN brojem, nakon čega se dao u bijeg. Desetak minuta kasnije na Trgu Volovčica otuđenom bankovnom karticom na bankomatu je pokušao podići novac s računa oštećene, no kako u tome nije uspio pokušao je ponovo i to, ovaj put, uspješno.



Nešto kasnije istoga dana, zajedno s osumnjičenom 24-godišnjakinjom uputio se do bankomata na Meštrovićevom trgu, no ovaj put nije uspjela koristeći otuđenu bankovnu karticu s računa podići novac.



Materijalna šteta pričinjena ovim djelima iznosi najmanje 24.900 kuna, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.