Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je rezultate nadzora iz svih policijskih uprava. Utvrđen je ukupno 4181 prekršaj.

Policija je tijekom Martinja svoje aktivnosti dodatno usmjerila na sprječavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.

Na području Republike Hrvatske zatečena su ukupno 302 vozača pod utjecajem alkohola. Najveća izmjerena koncentracija alkohola utvrđena je kod biciklista na području Policijske uprave virovitičko-podravske, a iznosila je 3,12 g/kg.

U akciju je bio uključen maksimalno raspoloživi broj policajaca, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge i drugo.

Proteklog vikenda, utvrdili su ukupno 4181 prekršaj:

697 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola,

1244 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja,

525 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa,

175 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom upravljanja vozilom

Najviše prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola utvrđeno je na području Policijske uprave zagrebačke, 172 takva prekršaja.

Rekorder po broju utvrđenih prekršaja prekomjerne brzine je Policijska uprava zagrebačka s 245 takvih prekršaja, dok je najveća prekoračena brzina izmjerena na području Policijske uprave sisačko-moslavačke - 185 km/h.

Sigurnosni pojas također najčešće nisu koristili vozači na području PU zagrebačke, 96 prekršaja, a najviše su i nepropisno koristili mobitel za vrijeme vožnje - utvrđena su 43 takva prekršaja.

Najviše prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola počinili su vozači u dobnim skupinama od 18 do 24 godine i 31 do 40 godina (160 takvih prekršaja), kojima je najčešće izmjerena koncentracija do 0,51 g/kg, odnosno od 0,51 do 1,00 g/kg. Najčešće izmjerena koncentracija alkohola kod svih dobnih skupina bila je od 0,51 - 1,00 g/kg alkohola.

Pijan divljao po autocesti: Vozač srušio prometnu signalizaciju i nastavio voziti

Recidivisti

U nadzoru prometa aktivnosti policije bile su posebno usmjerene prema počiniteljima najtežih prekršaja, prilikom čega su zatečene 24 osobe koje su bile ponavljači teških prekršaja u prometu, koji su počinili 26 teških prekršaja:

nedopuštena koncentracija alkohola - 14

upravljanje bez položenog vozačkog ispita - 6

upravljanje vozilom dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja - 4

prekršaji prekoračenja brzine kretanja vozila - 2

Iz tog razloga, devet vozača je zadržano u posebnim prostorijama do 12 sati, a protiv 12 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.

Filmska potjera u Istri: Pijan vozio suprotnim smjerom, bježao od policije, prijetio im te se zabijao u njihovo vozilo

Prometne nesreće

U razdoblju od 11. do 13. studenog 2022. godine, na prometnicama Republike Hrvatske dogodilo se 59 prometnih nesreća sa stradalim osobama, od kojih 16 pripada kategoriji teških prometnih nesreća.

U navedenim teškim prometnim nesrećama smrtno je stradalo pet osoba, šesnaest osoba je zadobilo teške tjelesne ozljede, a četiri osobe lakše su ozlijeđene. U svim nesrećama ukupno je ozlijeđeno 68 osoba.

Iz MUP-a su pozvali sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa.

"Prevelikim pouzdavanjem u svoje vozačke sposobnosti i mogućnosti svog vozila, tragedija se može dogoditi u trenu i obilježiti vas ili nekog drugog za cijeli život", zaključili su u priopćenju.