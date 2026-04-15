Što će sad Dalija Orešković? "To jest teža pozicija, ali fućkaj ga, što sad, nitko se s tim nije rodio"

Nakon što je Klub zastupnika GLAS-a, HSS-a i DOSIP-a ukinut prelaskom HSS-ovca u redove vladajućih, Anka Mrak Taritaš (GLAS) i Dalija Orešković (DOSIP) pokušavale su oformiti novi oporbeni klub. Kako razgovori s potencijalnim novim suradnicima nisu uspjeli, Mrak Taritaš je ušla u Klub zastupnika Centra i Nezavisne platforme Sjevera, dok Orešković do daljnjega nastavlja djelovati izvan bilo kojeg zastupničkog kluba.

Kako nam je Orešković pojasnila, "tako je nekako ispalo i mislim da zapravo i nije ispalo loše". Sada mi je možda malo otežan rad jer imam manje prilika za javljanja, ali nastojat ću to kompenzirati na drugačiji način, dodala je. "U prošlom sazivu bili smo prvi ženski klub u povijesti Sabora i suradnja naše tri stranke bila je dobra i očekujem da će se tako, što se tiče proširenog Kluba Centra, nastaviti i ubuduće. Ja ću im ostati kolegijalna zastupnica i podržavat ću sve inicijative koje su nam od zajedničkog interesa”, najavila je.

Orešković: Suradnja progresivnih političkih opcija od centra na lijevo postoji

"Nekadašnje nesuglasice između mene i Puljak, što se mene tiče, nisu razlog što se i ja nisam priključila tom Klubu, od toga je prošlo puno vode ispod mosta i to su tempi passati, a mislim da to nisu ni njezini razlozi. No, čini mi se da je ovo dosljednije s moje strane, jer nismo u pitanju samo mi koji sjedimo u Saboru jedni pored drugih svaki dan i ne može čovjek držati ljutnju i da hoće, ali bilo je puno drugih okolnosti koje su dovele do pucanja suradnje. Ljudi koji su involvirani u to, to dobro pamte, i zato je od mene dosljednije da sve ostane ovako kako jest”, kazala je.

No, vjeruje da, kada joj budu potrebni potpisi za neku inicijativu, neće biti problema, kao ni do sada. Navela je da je u proceduru uputila interpelaciju o radu Vlade na temu zdravstva i da je za nju dobila potpise i od zastupnika Centra bez ikakvih problema. "Suradnja progresivnih političkih opcija od centra na lijevo postoji i ne vidim da oko toga imamo problem”, istaknula je.

Do daljnjega će Orešković biti zastupnica izvan kluba, iako je, navodi, dobra i sa SDP-om, ali nije SDP-ovka i da ima bitno drugačiju retoriku od njih, a u dobrim je odnosima i sa strankom Možemo!. "Više im pomažem da ostanem sa strane, glas koji je takav kakav je, koji nekad kaže možda nešto i oštrije nego što govore drugi, jer im tako više pridonosim. Nekako sumnjam da bi mi SDP dopustio da govorim u ime njihovog Kluba”, smatra Orešković.

To jest teža pozicija, ali fućkaj ga, što sad, nitko se s klubom nije rodio, a mislim i da ono što predstavljam u političkom prostoru ne ovisi o klubu, no, da ću se trebati više potruditi, to da, zaključila je Orešković.

Mrak Taritaš: Nisu bile optimalne opcije za još jedan klub

Mrak Taritaš mišljenja je da bi bilo dobro da imamo još jedan oporbeni klub, no, opcije koje su razmatrale nisu bile optimalne. "Još jedan oporbeni klub bio bi dobrodošao, ali neke stvari ne možete napraviti na silu. Neusporedivo je lakše raditi u okviru kluba nego biti 'sam svoj majstor' i nekako je prirodno da sam ušla u Klub Centra”, istaknula je.

Dodala je i da ona i Orešković nisu 'paket', i svatko ide dalje svojim putem, no, napominje, ako se ukaže prilika da opet budemo zajedno u nekom klubu – dapače, nije bilo nikakve 'zle krvi'. S Centrom sam razgovarala isključivo o svojoj poziciji, odnosno, o GLAS-u, navela je, dodavši da joj je lakše raditi u nekom manjem klubu nego u velikom poput SDP-ova, jer se tamo mogu samo 'utopiti'. U Klubu Centra s pet zastupnika ipak dođete na red, možete gurati neke teme i zadržati vidljivost, pojasnila je Mrak Taritaš.

Predsjednica Kluba zastupnika Centra, NPS-a i GLAS-a Marijana Puljak kratko je kazala da o uključenju u Klub odlučuju sve stranke i zastupnici koji su u Klubu. Anka Mrak Taritaš, dodala je, obratila nam se s prijedlogom za ulazak u Klub i oko toga smo se svi složili. „Što se tiče Dalije Orešković, koliko znamo, ona još razmatra na koji način će dalje djelovati u Saboru”, poručila je.