Zabilježeno onečišćenje: Ovo su plaže koje bi građani u dvije županije (zasad) trebali izbjegavati

Voditeljice Odsjeka za sanitarnu mikrobiologiju i biologiju okoliša u Zavodu za javno zdravstvo Darija Vukić Lušić kazala je u srijedu kako se kupanje u moru ne preporuča na trima plažama na području Novog Vinodolskog, jer su bile onečišćene komunalnim otpadnim vodama.

Riječ je o plažama Zagori kupalište – zapad i istok te Bribirskoj obali, no, kvar zbog kojega je do onečišćenja došlo je uklonjen pa se očekuje da će novi nalazi potvrditi da je more i na tim plažama čisto te da će zabrana kupanja biti ukinuta.

Kupanje se ne preporuča ni na plažama Klančić i Podkvarovo u Kostreni, koje su, kao i prije nekoliko mjeseci, onečišćene ugljikovodicima industrijskog porijekla, a stanje se redovito nadzire.

Prema objavi na internetskim stranicama Općine Kostrene, ta je općina ponovno uputila dopise s rezultatima monitoringa Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji i INA-i te sa zahtjevima za postupanje, s ciljem zaštite zdravlja ljudi i morskog okoliša, a dopis za zahtjevom za postupanje upućen je i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Darija Vukić Lušić dodala je da se kakvoća mora ove godine nadzire na 1008 lokacija na hrvatskom dijelu Jadrana, u sedam priobalnih županija, od kojih se 270 lokacija nalazi u Primorsko-goranskoj županiji.

Prema Europskom izvješću za 2022., Hrvatska, koja ima nešto strože kriterije, je treća po kvaliteti mora u Europi, nakon Cipra i Grčke, a i prethodnih godina je bila među prvih pet, rekla je.

O kakvoći mora na riječkim plažama, koju također nadzire županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo, u srijedu je bilo riječi na kolegiju riječkog gradonačelnika Marka Filipovića.

Kako je rečeno, obavljeni su pripremni radovi i čišćenja te su sve riječke plaže spremne za kupanje.

U ovoj godini obavljena su prva dva uzorkovanja i pokazala su izvrsnu kvalitetu mora za kupanje na većini plaža, a kakvoća mora nije bila nezadovoljavajuća ni na jednoj plaži.

Kakvoća mora je lani na većini riječkih plaža, na njih 86,16 posto, ocjenjena pojedinačnom ocjenom izvrsno, dobru kakvoću mora pokazalo je 5,36 posto uzoraka, ocjenu zadovoljavajuće ima 8,04 posto uzoraka, a nezadovoljavajuću ocjenu ima 0,45 posto ili jedan uzorak.

Tijekom prošle godine zabilježeno je kratkotrajno onečišćenje na lokaciji Kantrida – zapad, koje nije bilo povezano s aktivnošću priobalnih izvora.

Uzorkovanja koja su uslijedila bila su zadovoljavajuće kakvoće pa nije bilo potrebe za postavljanjem obavijesti o zabrani kupanja.

More na plaži Kobaš u Stonu zagađeno fekalijama

Kratkotrajno onečišćenje mora fekalijama, točnije bakterijom Escherichia coli, zabilježeno je na plaži Kobaš u Stonu, zbog čega se tamo do daljnjega ne preporuča kupanje, izvijestili su u srijedu iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Onečišćenje fekalijama potvrđeno je ispitivanjem kakvoće mora na tom kupalištu, koje je u utorak 13. lipnja proveo Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

„Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Kobaš prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli“, navode iz Zavoda.

Uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja, a o onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.