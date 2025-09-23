Velika promjena na ljevici: Gase se dvije moćne stranke, evo što će se dogoditi

Skupština stranke Možemo! u ponedjeljak navečer donijela je odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora u narednih šest mjeseci o čemu će, kako su naveli, pravovremeno obavijestiti medije.

"Na Skupštini stranke donesena je odluka da će se unutarstranački izbori održati u narednih šest mjeseci, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti medije, a u tom periodu sva tijela stranke ostaju u mandatu", priopćilo je Možemo! nakon sjednice održane u ponedjeljak navečer, putem videokonferencijskog poziva.

Članstvo stranke obaviješteno je da se dovršavaju procesi spajanja sa strankama Zagreb je naš i Nova ljevica, čime one prestaju postojati.

"S obzirom na dosadašnju formalnu zastupljenost tih stranaka u tijelima Možemo! potrebno je preustrojiti stranačka tijela na čemu će se raditi narednih mjeseci", kazali su.

S članstvom se također razgovaralo o domaćim i globalnim političkim trendovima, kao i o unutarstranačkim procesima važnima za daljnji razvoj i jačanje stranke na području Hrvatske, navodi se u priopćenju Možemo!