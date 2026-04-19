Sezona tek počela, a već četvero poginulih: Sezona tek počela, a već četvero poginulih: "Ima te mladeži koja se želi pokazati" 

Tek što je počela nova moto-sezona, već je odnijela prve žrtve na cestama. Poginula su četiri motociklista, dok je prošle godine na dva kotača život izgubilo 69 ljudi.

Na početku sezone, nekoliko stotina motociklista okupilo se u Karlovcu u crkvi sv. Franje Ksaverskog, gdje su zatražili blagoslov za sigurnu vožnju i sretne kilometre.

Motociklisti upozoravaju da je početak sezone posebno rizičan jer se dio vozača još nije navikao na povećan broj motora na cestama, a ostali sudionici prometa često ih zaborave. Iskusniji vozači ističu i problem mladih motociklista koji precjenjuju vlastite mogućnosti i još nemaju dovoljno iskustva na cesti.

Dok su jedni tražili blagoslov, drugi su sudjelovali u treninzima sigurne vožnje kako bi obnovili znanje i reflekse nakon zimske pauze. Motociklisti poručuju da je oprez ključan, jer je sigurnost na cestama odgovornost svih sudionika u prometu.

