Moto blagoslov za kraj motorističke sezone: Više od 60 motociklista izgubilo život ove godine

Tek su se rijetki odlučili na zahvalu za još jednu uspješnu moto sezonu. Razlog jaka kiša.

"Obilježevamo desetu godinu za redom. Šteta lošeg vremena al znalo nas je tu biti i preko 500 motora, razumijemo ljude", govori Hrvoje Klaić iz Netretića.

Za sve one koje je kiša ove nedjelje omela, iduće će blagoslova opet biti.



"Blagoslov je uvijek dobro došao, tako da nije bitno je l' to danas ili iduću nedjelju mi uvijek molimo jedni za druge pružamo pomoć jedan drugome uvijek na cestama", kaže Davor Kušan iz Karlovca.

I sam župnik, opuštanje traži na dva kotača.

"Kad stignem kad mi obaveze dopuste, evo Bogu hvala, jedan način malo opuštanja", objašnjava Duje Kurtović, župnik župe sveti Franjo Ksaverski.

Tijekom propovijedi pokušao je dočarati brojne nesmotrene situacije. Jedna od njih je bačena boca kroz prozor koja nekome može ugroziti život.

