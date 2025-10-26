Moto blagoslov za kraj motorističke sezone: Više od 60 motociklista izgubilo život ove godine
Piše Vanja Margetić/DNEVNIK.hr,
26. listopada 2025. @ 21:52
Jesenski dani tradicionalno donose zatvaranje moto sezone. Već 15. godinu za redom uz blagoslov i zahvalu, to čine motociklisti u karlovačkom kraju. Statistika je i dalje u crnom, u prvih deset mjeseci šezdeset i jedan motociklist izgubio je život na prometnicama.
Tek su se rijetki odlučili na zahvalu za još jednu uspješnu moto sezonu. Razlog jaka kiša.