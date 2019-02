Mosta je upozorio na navodno uništavanje kontrolnih lista potpisa za održavanje referenduma, što su ocijenili "udarom na izravnu demokraciju".

"U Hrvatskoj se uvodi diktatura, a ne europske pravne stečevine jer je iz izvješća Ministarstva uprave vidljivo da su kontrolne liste potpisa za održavanje referenduma uništene, gdje je evidentirano da je navodno 40.000 potpisa bilo nevažećih", rekao je MIro Bulj tražeći stanku.

"Ministar Lovro Kuščević je preko toga povjerenstva izvršio udar na izravnu demokraciju", ustvrdio je Bulj.

Predsjedavajući Milijan Brkić rekao je da se ne može tražiti stanka na temu koja nije na dnevnom redu, nakon čega je Bulju zbog dobacivanja iz klupe dao opomenu uz oduzimanje riječi, a potom izrekao mjeru udaljenja sa sjednice.

Ranije je na sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, na kojoj se trebalo odlučivati o prijedlogu Roberta Podolnjaka (Most) o ponovnoj provjeri potpisa koji su proglašeni nevažećima, Podolnjak rekao da su članovi Povjerenstva za provjeru potpisa navodno uništili kontrolne liste nakon što su proglasili broj nevažećih potpisa.

Kasnije je objasnio da je dobio zapisnik sa sjednice na kojoj je inicijativa Narod odlučuje od Ministarstva uprave tražila uvid u kontrolne liste nevaljanih postpiusa, ali ih nisu mogli dobiti jer im je predstavnica Ministarstva rekla da su one uništene. ''To znači da ključni dokaz da postoji više od 40 tisuća nevaljalih potpisa više ne postoji i prije nego što je Sabor donio odluku o (ne)raspisivanju referenduma'', rekao je Podolnjak i najavio da će zatražiti te liste. Kaže da je to ogroman skandal i ''pokazuje očitu namjeru da se opstruira raspisivanje referenduma''. Inicijativa je za uništene liste doznala na sastanku u studenom, ali dosad nisu obavijestili javnost. (L.R., Hina)