Prvi su predstavili svoj izborni program, jesu li njihova obećanja ostvariva?

Most je prvi predstavio predizborni program. Na pitanje je li to rukavica u lice političkim konkurentima, reporter Nove TV Marko Biočina u Dnevniku Nove TV rekao je da na neki način jest, iako su i HDZ i Možemo! u javnost pustili određene segmente svojih programa.

"No Most je prvi pokazao cjeloviti program i to je prednost. To je i dobro za cijelu kampanju, jer je Milanovićeva kandidatura nekako zasjenila sadržaj, programi su pali u drugi plan, a rasprava u predizbornoj kampanji ipak bi osim o tome koga ćemo izabrati trebala voditi o tome što će taj napraviti ako bude izabran i kako to misli napraviti. Bez programa nema nikakva načina da se ocijeni jesu li obećanja koja se daju i ostvariva", rekao je Biočina.

Na pitanje jesu li Mostova obećanja ostvariva, odgovorio je kako u kojem dijelu, odnosno ostvariva su, ali pitanje je uz koje posljedice.

"To se dobro vidi u gospodarskom dijelu programa, gdje Most paralelno obećava i porezne rezove s jedne strane i veća socijalna davanja s druge strane. Dakle, imamo paralelno smanjenje državnih prihoda i rast rashoda. Načelno govoreći, to su dva cilja koja su kontradiktorna", naglasio je.

"U Mostu vjeruju kako rezanje poreza dugoročno dovodi do rasta plaća i potrošnje, što onda pokreće ekonomiju i dovodi do toga da porezni prihodi rastu i uz manje stope. Je li to baš tako - oko toga ekonomisti raspravljaju već barem stotinu godina i nemaju konsenzus. No mostovci su tu sad dali zvučna obećanja, primjerice smanjenje stope PDV-a na piće u ugostiteljstvu. Sad će se drugi, htjeli ne htjeli, morati prema tome na neki način postaviti. Rekao bih da su mostovci postavili tematski okvir", naglasio je.

Osim poreznih, oko tema koje će dominirati kampanjom, smatra Biočina, ako izuzmemo pitanje korupcije i kadroviranja u pravosuđu, na čemu će cijela opozicija očito inzistirati, daju se iščitati neki zanimljivi detalji koje dosad nismo imali.

"Primjerice, pitanje stambene politike. To nikad dosad nije bila važna predizborna tema u Hrvatskoj, sad Most ima cijeli segment programa posvećen tome, znamo da je to važan dio programa Možemo!, dakle sad već vidimo da će to biti tema u kojoj će se davati vrlo konkretna obećanja. Tu je naravno pitanje migracija, legalnih i ilegalnih, vjerujem da će to također biti u svim programima. No pitanje je, naravno, ako nastavi ovakva intenzivna, personalizirana, temeljena na prozivkama, uvredama i svađama, koliko će te teme uopće doprijeti u fokus birača", zaključio je Marko Biočina.

