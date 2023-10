HGSS-ovci uzaludno čekali MORH-ov helikopter za hitan prijevoz unesrećene žene: "Zbog tehničke neispravnosti..."

Spasilačke ekipe po unesrećenu stranu državljanku u Nacionalnom parku Paklenica krenule su zemaljskim putem jer, tvrde HGSS-ovci, zbog tehničke neispravnosti helikoptera Ministarstva obrane, tim letača spasilaca nije mogao izaći na intervenciju.

"Ekipe koje su se našle tamo, dakle penjački partner i tim su joj pristupili, zbrinuli i pozvali pomoć. Sad je u tijeku zemljska akcija spašavanja. Zatražen je helikopter, dogodilo se to da su nam iz centra 112 javili da helikopter neće moći poletjeti iako su naše ekipe bile spremne kako bi poletile. Međutim, u ovom slučaju, će se one popeti pješke do vrha i onda će spuštanje krenuti u kanjon. To će sigurno trajati više sati", prokomentirao je za Dnevnik Nove TV izvršni pročelnik HGSS-a Marko Rakovac.

