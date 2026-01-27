MORH objavio poseban vodič: Namijenjen je mamama, evo i zašto

Pregledi za obvezni temeljni vojni rok odvijaju se već nekoliko dana, a budući ročnici trebali bi početkom ožujka biti u vojarnama u Kninu, Slunju i Požegi, a MORH je objavio "zanimljiv" video koji pokazuje da se bizarna praksa prelila i na ovaj slučaj.

Naime, nakon što su neki fakulteti otkrili poražavajuće postupke roditelja koji zovu fakultete, šalju mailove, dolaze s maturantima na upis, sad je bjelodano da i u ovom slučaju dolazi do slične pojave– umjesto budućih ročnika s upitima se MORH-u najčešće javljaju roditelji - pogotovo majke.

Ravnatelj Uprave za ljudske potencijale u Ministarstvu obrane Ivan Jušić u "vodiču za mame" govori kako MORH od budućih ročnika prima malo mailova. No, javljaju im se njihove mame.

"Uglavnom su to zabrinuti roditelji, a najviše mame. Mislim da nećemo imati problema. Nećemo se baviti mamama, nego mladićima i djevojkama koji će biti na temeljnom vojnom osposobljavanju", poručio je Jušić.