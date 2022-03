Na drugu godišnjicu zagrebačkog potresa iz MORH-a su najavili kako je zbog "redovitih letačkih aktivnosti" moguće probijanje zvučnog zida te su zamolili građane za razumijevanje.

Iz Ministarstva obrane RH najavili su kako će "u okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila u razdoblju od utorka, 22. ožujka 2022. do petka, 25. ožujka 2022. od 10 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Ističu kako se tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje kratkotrajna pojačana buka te mole građane za strpljenje i razumijevanje.

"Planiran je probni let na podzvučnim brzinama u zoni probnih letova “Lekenik“, nakon čega će se provoditi zadnja faza ispitivanja aviona tijekom koje se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini od 1000 do 10.000 metara te na području Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera", navode u MORH-u te dodaju kako Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.