MORH je najavio letačke vježbe lovačkih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Letovi će se provoditi ponedjeljcima i utorcima do kraja mjeseca, odnosno 15., 16., 22., 23., 29. i 30. srpnja 2024. i u vremenu od 17:00 do 19:00 te od 21:00 do 23:00. Zbog preleta aviona upozorili su na mogućnost pojačane buke.

Vježbe će provoditi piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila na području Slavonije, Banovine i Like.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Anušić o budućnosti NATO-a i vojnom roku u Hrvatskoj: "Spremni smo, modeli su na stolu. Ovo nije tema za politička prepucavanja"

Građane su zamolili da pilotima tijekom obuke budu podrška te za strpljenje i razumijevanje zbog pojačane buke. Naglasili su i da HTZ vježbe provodi u propisanim zonama letenja.

Nije najavljena mogućnost probijanja zvučnog zida.