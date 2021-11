Analia Giorgetti iz Argentine odlučila je na svoj rođendan na daski proveslati oceanom uz obalu. No nije očekivala da će taj dan, kada joj je bio i rođendan, pamtiti cijeli život. I to zbog nevjerojatnog susreta u moru.

Prije dva mjeseca Analia Giorgetti uz obalu Argentine doživjela je susret s dva golema znatiželjna kita.

''Bio je to prekrasan trenutak. Niti u jednom trenutku nije me bilo strah. Životinje su bile druželjubive i ponašale su se poput znatiželjne djece, jedan od njih čak me i dotaknuo po ruci'', ispričala je svoj nesvakidašnji doživljaj za BBC.

Bliski susreti divovske vrste: Susreli se s grdosijama koje oduzimaju dah

''Adrenalin me nakon tog susreta držao do kasno u noć'', rekla je. Dodala je kako je to bio ''magičan trenutak'', te kako se smatra ''privilegiranom što ga je doživjela''.

Snimka susreta veslačice i kitova slučajno je nastala dronom iz zraka.