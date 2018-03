Agencija Moody's potvrdila je dosadašnji kreditni rejting Hrvatske na Ba2 sa stabilnim izgledima za razliku od agencije Fitch koja ga je u siječnju podignula za jednu stepenicu. Za Moody's Hrvatska ne pokazuje dovoljan napredak, očito, a kritike idu na račun sporog provođenja strukturnih reformi.

Kreditni rejting Hrvatske 'Ba2', uz stabilne izglede, odražava ravnotežu između fiskalne konsolidacije i jačanja institucija, s jedne strane, i slabog potencijalnog rasta gospodarstva i sporosti strukturne reforme, s druge strane, objavila je rejting agencija Moody's koja je pohvalila pomake ali oni ipak nisu bili dovoljni da bi podigla rejting Hrvatskoj kao što je to učinila agencija Fitch.

"Hrvatski udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) vjerojatno je pao ispod 80 posto na kraju 2017. godine, godinu dana ranije nego što smo očekivali i to je poboljšanje za gotovo 4 postotna boda u odnosu na 2016.", poručio je Evan Wohlmann, potpredsjednik Moody'sa i koautor izvješća te rejting agencije o Hrvatskoj, objavljenog u četvrtak.



Zahvaljujući dobrim proračunskim rezultatima, Hrvatska je u lipnju prošle godine izašla iz Postupka prekomjernog deficita (EDP) Europske unije, a analitičari Moody'sa smatraju da ćemo uspjeti održati fiskalni deficit ispod razine od 3 posto BDP-a.



Moody's očekuje da će rast hrvatskog gospodarstva u 2018. lagano usporiti na 2,7 posto, što je u skladu s kretanjima u drugoj polovini 2017. i bliže srednjoročnim procjenama rasta BDP-a od 2 do 2,5 posto.



No, upozorava da negativan rizik za gospodarstvo i dalje predstavlja restrukturiranje Agrokora ako ne bi bilo uspješno.



Analitičari Moody'sa smatraju da će domaća potražnja ostati glavni pokretač gospodarskog rasta.



Rejting agencija poručuje i da je osjetljivost Hrvatske na rizik od nekih događaja niska, unatoč određenom stupnju političke nesigurnosti koja pritišće političko okruženje nakon formiranja nove koalicijske Vlade u lipnju 2017.



Moody's zaključuje da bi rejting Hrvatske mogao povećati ako koalicijska Vlada predstavi gospodarske i fiskalne reforme koje bi poboljšale dugoročni gospodarski potencijal Hrvatske i osigurale daljnju silaznu putanju javnog duga.



No, Moody's upozorava i da bi mogao ojačati negativni pritisak na rejting ako država ne bude u stanju idućih godina provesti sveobuhvatan program strukturnih reformi, s obzirom da bi neuspjeh u tome vjerojatno doveo do slabijeg rasta gospodarstva i dugoročnog rasta javnog duga.



Agencija Fitch podigla je u siječnju rejting Hrvatske s 'BB' na 'BB+', uz stabilne izglede, zahvaljujući, kako je poručila, stabilnom rastu gospodarstva, snažnoj turističkoj sezoni i poboljšanju javnih financija.



To je bilo prvo povećanje kreditnog rejtinga Hrvatske od 2004. godine.