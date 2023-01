Posao na pola radnog vremena dobar je način da se podebljaju mirovine. Mnogi se na to odlučuju, no ne i obrtnici. Oni na to nemaju pravo.

"Obrtnik sam i imam 41 godinu radnog staža. Volio bih ove godine ići u mirovinu, ali i nastaviti raditi na pola radnog vremena. Mogu li?" pitao nas je čitatelj.

Kaže da već četiri desetljeća uplaćuje u mirovinski fond, a sada bi trebao živjeti s nešto manje od 2500 kuna mjesečno.

Nažalost, odgovor na njegovo pitanje je - ne. U HZMO-u objašnjavaju da pravo na starosnu mirovinu bez prestanka osiguranja, odnosno uz nastavak rada do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu mogu ostvariti isključivo osobe koje su osigurane po osnovi radnog odnosa temeljem ugovora o radu.

"To znači da osoba koja je osigurana na mirovinsko osiguranje kao obrtnik ne može ostvariti pravo na mirovinu dok ne prestane s obavljanjem obrta", pojašnjavaju.

Kažu kako se kod obrta ne radi o dvostranom ugovornom odnosu na osnovi ugovora o radu te je upis obrtnika u obrtni registar statusno pitanje.

Slično misle i u Sindikatu umirovljenika Hrvatske iz kojeg poručuju da se kod obrtnika i radnika radi o drugačijem tipu zakonodavstva.

"Ne mogu ostvariti pravo i kao aktivni vlasnik i kao umirovljeni radnik", kažu nam.

Obrtnici: "Tražimo izjednačavanje prava"

Tako je prema važećim propisima, za koje se i u Hrvatskoj obrtničkoj komori nadaju da će se mijenjati. To traže već godinama jer smatraju kako su obrtnici diskriminirani. Žele izjednačavanje prava s radnicima.

"Zbog sve starije populacije apelirali smo na to da se u što je moguće kraćem roku izjednači položaj obrtnika starijih od 65 godina u slučaju bolovanja, kao i pronalaženje mogućnosti rada tih obrtnika nakon 65. godine uz zadržavanje mirovina", navode u HOK-u.

"Tražimo izjednačavanje prava obrtnika i radnika, tako da se status obrtnika izjednači s radnicima u pogledu mogućnosti korištenja mirovine i nastavka obavljanja djelatnosti tako da se Zakonom dozvoli obavljanje obrta uz korištenje mirovine.

Ističemo kako obrtnik kao poslodavac ne smije i ne može imati manja prava od radnika koje zapošljava i za koje svojim radom otvara radna mjesta. Jedan od modela koje nudimo kao rješenje je da obavljanje obrta uz mirovinu bude drugi dohodak, kao što je i sada status obrta uz rad", ističu u zahtjevu.

Na problem su upozoravali Vladu, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zdravstva RH i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja RH.

Među zahtjevima za poboljšanje uvjeta poslovanja u obrtništvu upućeni Vladi Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima je i onaj za izjednačavanje prava obrtnika i radnika koja proizlaze iz mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja. Žele da se regulira status osoba starijih od 65 godina u sustavu rada i obrta usklađivanjem zakonskih propisa "koji su trenutačno kontradiktorni u ovom području" te da se omogući korištenje mirovine i nastavka obavljanja djelatnosti u obrtu na način da se Zakonom o mirovinskom osiguranju dozvoli obavljanje obrta uz korištenje prava na mirovinu.

U Ministarstvu šute

I mi smo poslali upit Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Zanimalo nas je razmatra li se mogućnost da se u neko skorije vrijeme izjednače prava radnika i obrtnika te što je s trenutačnim obrtnicima koji žele ići u mirovinu, a žele na neki način i nastaviti raditi, imaju li kakve opcije. Nisu nam odgovorili iako smo pitanja poslali još 16. siječnja.

Ima li kakvih opcija?

U Ministarstvu rada ne odgovaraju na upit može li se ipak na neki način raditi, a da se prima mirovina, ali zato u HOK-u "nude" neke opcije koje nisu rad na pola radnog vremena:

obavljati domaću radinost kod kuće – izrada proizvoda kod kuće osobnim radom

obavljati sporedno zanimanje kod kuće, odnosno kod naručitelja usluge – obavljanje uslužnih djelatnosti

pomagati u obrtu obrtniku članu obiteljskog kućanstva.

Važeći Zakon o obrtu definira domaću radinost i sporedno zanimanje, koje mogu obavljati fizičke osobe, uz ispunjenje uvjeta:

da te poslove obavljaju isključivo osobnim radom

udovoljavanje posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta

da im ukupni bruto primici ostvareni od obavljanja tih djelatnosti ne prelaze iznos od deset bruto prosječnih mjesečnih plaća u kalendarskoj godini u kojoj se obavljaju te djelatnosti.

Sporedno zanimanje, domaća radinost

"Odobrenje za obavljanje sporednog zanimanja ili domaće radinosti izdaje nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba na području prebivališta odnosno boravišta fizičke osobe koja obavlja domaću radinost ili sporedno zanimanje. Osobe koje registriraju domaću radinost i sporedno zanimanje nemaju status obrtnika", kažu u HOK-u.

Pod domaćom radinošću prema Zakonu o obrtu podrazumijeva se izrada proizvoda koju obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom ako ispunjava uvjete iz propisa kojima se uređuje pojedina djelatnost.

U prijavi nadležnom upravnom tijelu fizička osoba mora navesti proizvode koje će izrađivati u domaćoj radinosti. Fizička osoba može obavljati domaću radinost ako udovoljava posebnom uvjetu

stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta.

Pod sporednim zanimanjem prema Zakonu o obrtu razumijeva se obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge. Fizička osoba može obavljati usluge kao sporedno zanimanje ako udovoljava posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita ako obavlja djelatnost s popisa vezanih obrta.

Pravobraniteljica pisala Vladi i Saboru

Ured Pučke pravobraniteljice dao je podršku zahtjevima Hrvatske obrtničke komore, pohvalili su se u HOK-u.

O tome je Ured izvijestio Vladu, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski sabor u svojem Izvješću za 2020. godinu.

U tom su se Izvješću pozvali upravo na navode Hrvatske obrtničke komore kako su obrtnici stavljeni u nepovoljniji položaj isključivo zbog svoje dobi (stariji od 65 godina) iako su i dalje radno aktivni (unatoč uvjetima za mirovinu).

