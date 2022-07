Stiže i dugonajavljivana modernizacija u pravosuđu - narukvice za elektronički nadzor zatvorenika. O njima slušamo već više od 12 godina, a sada bi trebale postati stvarnost. Ministarstvo tvrdi - sve je spremno. Čeka se odluka suca koji će ih osuđenici nositi. Reporterka Dnevnika Nove TV Karla Trstenjak prva je provjerila kako sve izgleda i funkcionira.

Umjesto u zatvorskim ćelijama - na uvjetnom otpustu će zatvorenici biti kod kuće, uz poseban uređaj - narukvicu. Narukvice će osigurati da oni ne krše mjeru koja im je određena.



Oprema se postavlja u dom osuđenika. Određuje mu se krug kretanja, a pomoću uređanja osuđenik može komunicirati s Nadzornim centrom.



"Mi pratimo je li osoba u vremenu koje je odredio sudac izvršenja u nadziranom području. Ako je sudac izvršenja odredio da osuđenik mora biti pod nadzorom od 10 navečer do 7 ujutro, tada mi tu informaciju moramo pratiti i nadzirati", kazao je načelnik Sektora za probaciju Goran Brkić.

Ako je osuđeniku, primjerice, dopušten odlazak na posao - i to se može provjeriti.



"Za to imamo oficirske jedinice koje imaju domet od 50 metara, kada se prođe pored zgrade vidi se nalazi li se osuđenik na lokaciji na kojoj bi trebao biti", objašnjava.



Spremno 200 narukvica

U slučaju kršenja obavještava se sudac izvršenja. Narukvice imaju bateriju koja traje tri godine, a mogu se ponovno koristiti. Spremno ih je 200.

O tome što one donose sustavu, odvjetnik Ivan Stanić je rekao: "Prije svega enormno smanjivanje troška za zatvorski sustav".

"Moramo znati da jedan dan držanja zatvorenika u zatvoru državu košta oko 400 - 500 kuna. S ovom narukvicom doći ćemo negdje na otprilike stotinjak kuna po danu. Znači i smanjenje posla ljudima unutra, rasterećenje cjelokupnog zatvorskog sustava", dodaje.



"Idući korak su istražni zatvorenici i kratke zatvorske kazne. Definitivno, ići ćemo kao ministarstvo u smjeru daljnjeg širenja upotrebe elektroničkog nadzora", najavljuje Brkić.

A koji će ih osuđenici moći dobiti?

"Temeljem stručnih procjena djelatnika zatvorskih sustava, zatvora i kaznionica, zasigurno će biti targetirane one osobe, zatvorenici, koje će se moći bez nekakvih opasnosti napuštati i ovako djelovati", navodi Stanić.



Sve je, tvrde u ministastvu, spremno. Čeka se odluka suca izvršenja i dodjeljivanje prve narukvice.

